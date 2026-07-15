Дидие Дешан се ослободи од оковите кои му ја донесоа славата и ја плати цената

Можеби Дидие Дешан беше во право цело време. Тој беше критикуван во текот на неговите 14 години на функцијата селектор на Франција за тоа што беше премногу претпазлив, за тоа што даваше приоритет на контролата, за тоа што не ја ослободи својата голема флота напаѓачки играчи. На овој турнир, неговиот последен како национален селектор, Дешан се опушти – барем од тактичка гледна точка; тој останува мрзоволен како и секогаш во своите јавни изјави. Франција одигра прекрасен фудбал во последните неколку недели, но кога дојде до тоа, против првата навистина елитна екипа со која се соочија, беа прегазени.

Парадоксот на овој турнир отсекогаш беше дека колку подобро играше Франција, толку повеќе се расипуваа осумте години откако го освоија Светското првенство. Восхитот за нивната напаѓачка извонредност во САД беше ублажен од чувство на жалење за потенцијалната убавина и радост што Дешан со своето проклетство им ги одзедоа на светот во текот на изминатата деценија. Ова беше Франција каква што можеа да бидат цело време, играјќи со елан и елеганција, предизвикувајќи легитимна споредба со славната Франција од почетокот до средината на 80-тите.

Сега би било претерување да се каже дека стојат рамо до рамо со Унгарија од 1954 година, Холандија од 1974 година или Бразил од 1982 година како една од најголемите репрезентации што не го освоиле Светското првенство, но имаше еден момент пред победата од 1-0 над Парагвај во осминафиналето кога тоа можеби изгледаше како соодветна споредба.

Дешан ја напушта работата откако освои едно Светско првенство и стигна до уште едно финале и полуфинале. Тој стигна до финале на Европско првенство и полуфинале. Да се ​​стигне до последните четири од петте големи турнири во период од 14 години звучи како извонредно достигнување и на некој начин е. Но, Дешан е благословен со генерација по генерација извонредни играчи. И постои аргумент, искажан најгласно од оние кои се изморени од неговиот фудбалски лабер, дека Дешан, и покрај целиот негов очигледен успех, ја кочеше Франција.

Зошто тогаш го промени пристапот? Некои го прикажуваат како прагматичар, посветен ниту на контрола ниту на нешто поимпровизациски, туку едноставно на она што изгледало најдобро со играчите на располагање. Тоа е показател за тоа колку селекциите на Дешан изгледаа несоодветни за карактерот, колку радикално се промениле перцепциите.

На Европското првенство пред две години, Франција се сметаше за мрачна, дефанзивна единица, играјќи непријатна верзија на „турнирска топка“ што ги однесе на Светското првенство во 2018 година, додека Шпанија беше елегантно ажурирање на играта „juego de posición“, способна да ја задржи топката во средниот ред, но подобрена од брзината и директноста на нивните крилни напаѓачи. Но, на овој турнир, додека Франција блескаше, Шпанија, со намалени напаѓачки опции од крилните позиции поради повреди, ги задушуваше противниците.

Ако ја вклучите Лигата на нации, тоа се три турнири по ред на кои Шпанија ја победи Франција во полуфиналето, триумфален фудбалски процес.

Постои теорија дека Дешан бил принуден да се ресетира поради очигледната брилијантност на неговите креативни опции, и можеби тоа е вистина, но Франција имаше одлични напаѓачки опции – можеби не толку многу или толку разновидни како што имаат сега – барем во изминатата деценија. Дешан секогаш изгледаше неподготвен да ги остави своите напаѓачи едноставно да играат, да ја отпуштат рачната сопирачка; овој натпревар беше совршена демонстрација зошто.

Имаше само две сомнежи за оваа Франција: во средниот ред и на левиот бек. Нивна несреќа беше што тие се совпаднаа со двете најголеми силни страни на Шпанија. Во најочигледна и најдиректна смисла, казната дојде од Ламин Јамал кој извлече несмасен фаул од Лукас Дињ, но на пофундаментално ниво тоа беше резултат на доминацијата на Шпанија на средниот ред.

Прашањето во последните неколку недели беше дали, против посилни противници, Дешан ќе го замени напаѓачки играч со дополнителен играч од средниот ред, менувајќи го од 4-2-3-1 на 4-3-3. Креативната игра на Франција беше толку опивачка што на крајот изгледаше невозможно, но тука сигурно ќе беше добра идеја. Имаше периоди во првото полувреме кога Орелиен Чуамени и Адриен Рабио беа прегазени. Како што се испостави, решението на Дешан не беше да ја дополни двојката, туку да го повлече Рабио. По одличниот турнир, тој имаше ужасно прво полувреме и, со жолт картон, беше очигледен ризик од црвен картон.

Што ако играа Чуамени, Рабио и Ману Коне од самиот почеток? Што ако ги играа само двајцата, Михаел Олисе, Усман Дембеле и Бредли Баркола, покрај Килијан Мбапе? Со оглед на тоа колку малку придонесоа овие тројца, не можеше да биде полошо. Со доминацијата на Шпанија во средниот ред, фалената напаѓачка четворка едноставно не ја добиваше топката доволно често. Структурата на Шпанија ги задушуваше и, со премногу играчи посветени на креативноста, Франција беше ранлива на транзиции.

Во својот конечен пораз, Дешан го постигна своето конечно оправдување. На талентот никогаш не треба да му се верува. (Гардијан)