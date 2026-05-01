Денвер елиминиран, Јокиќ кажа брутална вистина

Денвер Нагетс го завршија својот настап во плејофот на НБА. Минесота Тимбервулвс го победија тимот на Колорадо со 110:98 и се пласираа понатаму со вкупен резултат од 4:2, а Никола Јокиќ не бараше алиби по натпреварот.

Српскиот центар отворено зборуваше за разочарувањето, слабиот скок, одговорноста на играчот, но и за неговата иднина во Денвер.

Јокиќ особено го истакна проблемот со офанзивните скокови на Минесота.

„Руди е висок играч, но не е само тој. Буквално сите имаа офанзивни скокови. Ние не си ја завршивме работата. Тие имаа 19 офанзивни скокови, многу ја губевме топката, тие играа со нас“, рече Јокиќ.

Тој, исто така, презеде дел од одговорноста врз себе.

„Морам да играм подобро. Влегов во ритам уште од третиот натпревар, беше малку подобро, но морав да играм многу подобро – да вклучам други играчи, да најдам отворени соиграчи и да постигнувам поени. Тие беа подобри во оваа серија.“

Кога го прашаа колку е далеку Денвер од нова титула во моментов, тој беше многу краток:

„Елиминирани бевме во првото коло. Далеку сме.“

Јокиќ беше прашан и дали очекува промени по испаѓањето.

„Искрено, не е моја одлука. Да бевме во Србија, сите ќе бевме отпуштени“, рече тој.

Тој не сакаше да го обвинува Џамал ​​Мареј за лошата шутерска вечер на Денвер.

„Продолживме да создаваме добри позиции. Неуспесите не ве прават лош играч ниту значат дека донесувате лоши одлуки. Не погодувавме шутеви, особено тројки, освен неколку играчи. Имав доверба во Мареј.“

Јокиќ не бараше изговори дури ни во отсуството на Арон Гордон и Пејтон Вотсон.

„Не можеме да размислуваме за тоа. Им недостасуваа многу играчи, па затоа повторно победија. Ни беа потребни, но кога ги нема, не можеме да размислуваме за тоа.“

Тој, исто така, го бранеше тренерот Дејвид Аделман.

„Не е негова вина што не ја фативме топката. Нема причина да се обвинува Аделман. Само наша вина е.“

Кога беше прашан за останувањето во Денвер, тој испрати јасна порака:

„Сакам да останам со Нагетсите засекогаш.“

Конечно, тој нагласи дека не сака да ги користи повредите како изговор.