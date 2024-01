Денеска паѓа рекордот по број на гледачи на ракометот, Македонија игра пред 50.000 навивачи

Во Германија денеска започнува Европското првенство во ракомет, а во центарот на вниманието на стартот ќе биде пресметката на германската и швајцарската селекција која ќе се одигра на фудбалскиот стадион во Дизелдорф, пред рекорден број гледачи. Претходно, на истиот терен ќе се соочат Франција и Македонија.

На споменатата средба ќе биде соборен светскиот рекорд по посетеност, бидејќи во Меркур Шпил-Арената се очекуваат повеќе од 53.000 навивачи.

Организаторите презедоа амбициозен ризик со организирање на воведните два меча во Меркур Шпил-арената, а Франција и Северна Македонија први ќе излезат на паркетот.

Поради ова, фудбалскиот стадион ќе се претвори во огромна ракометна арена само за тие два дуели и свеченото отворање.

Тревникот на фудбалскиот стадион каде игра второлигашот Фортуна е отстранет, а поставени се околу 9.000 столчиња за да се сместат што повеќе навивачи.

The stage for the 𝒃𝒊𝒈𝒈𝒆𝒔𝒕 handball event is almost set 🤩 Can’t wait to see Merkur Spiel-Arena hosting more than 50.000 handball fans🔥🔝#ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/WtQyzl0Gvv

— EHF EURO (@EHFEURO) January 7, 2024