Денес топло со температури до 38 Целзиусови степени

28/06/2026 08:32

Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека времето денеска се очекува да биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од источен правец. Температурата ќе се движи од 13 до 38 Целзиусови степени.

Во Скопје, исто така се очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност и слаб до умерен ветер од северен правец. Според најавите, температурата ќе се движи од 20 до 38 Целзиусови степени.

Синоптичарите информираат дека под влијание на топла воздушна маса од југ до средината на следната седмица, времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дневната температура насекаде ќе биде над 30 Целзиусови степени, а наместа ќе достигне до 39 Целзиусови степени. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови.

Од среда се очекува мал пад на дневната температура и локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.

Поврзани содржини

На Богодорица се чека и до четири часа
Николоски: Со изградба на автопатот Прилеп – Битола патувањето до Атина се крати за три часа
Авионска дезинсекција против возрасни форми на комарци утре на скопската територија
Нов топлотен бран, температури до 39 степени, од среда можно освежување
Вечерва Лозано и Таско во Кисела Вода, утре Војаж и 2Бона
Различни вкусови, рачни изработки и музички изведби го промовираа прекуграничниот регион на настанот „Border Bite” во Дојран
Заеднички гранични контроли меѓу Македонија и Албанија
Потврден случај на денга треска во Македонија кај 42-годишен маж од Бангладеш

Најчитани