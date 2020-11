Декалог на Кешловски во Кинотека

Почнувајќи од 27 ноември (петок), следните десет вечери во кинотечното кино ќе му бидат посветени на полскиот режисер Кшиштоф Кешловски и неговата филмска серија ДЕКАЛОГ, реализирана во 1988 година.

Овој циклус Кинотеката го реализира во соработка со амбасадата на Полска во Македонија.

Кшиштоф Кешловски (Krzysztof Kieslowski, 1941-1996) е од оние благородни филмски автори кои, веројатно, на полската и европската кинематоргафија дале повеќе отколку што добил од нив. Затоа, не случајно, е наречен и „последниот европски моралист“.

Кешловски, дипломец на славната филмска академија во Лоѓ – каде што образование стекнале и неговите постари колеги Роман Полански и Анджеј Вајда – кариерата ја започнал како документарист. Таа „нота“ ќе биде присутна и во неговиот игран опус: можеби најмногу токму во ДЕКАЛОГ. Кешловски во неговата 30-годишна професионална кариера – за жал, мајсторот на филмот почина релативно рано, на 55-годишна возраст – има забележано четириесетина наслови. И речиси во сите е и (ко)сценарист.

Во 1988 и 1989 година во копродукција на полската национална телевизија, Zespol Filmowy “Tor” (Полска) и Sender Freies Berlin (SFB) од Берлин (поточно делот од градот што му припаѓаше на тогашна Западна Германија), ја сними филмската серијата „Декалог“ составена од десет едночасовни филмови базирани на Десетте Божји заповеди. Иако од продукциски аспект ДЕКАЛОГ формално е телевизиски формат на филмска серија, тој беше еден од најзабележаните остварувања во европската кинематографија и пошироко на крајот на минатиот век. ДЕКАЛОГ на почетокот бил замислен како проект на десет различни автори, но во интерес на продукцијата Кешловски ја презема режијата на сите десет епизоди, но и двата посебни долгометражни филма, КРАТОК ФИЛМ ЗА УБИВАЊЕТО (Krótki film o zabijaniu; според ДЕКАЛОГ: 5) и КРАТОК ФИЛМ ЗА ЉУБОВТА (Krótki film o miłości; според ДЕКАЛОГ: 6). Кешловски ја започнал и претпродукцијата на долгометражната верзија на деветтата епизода – ДЕКАЛОГ: 9 (Dekalog 9 / Thou Shalt Not Covet Thy Neighbor’s Wife) – со намера да го сними КРАТКИОТ ФИЛМ ЗА ЉУБОМОРАТА, но заради исцрпеност никогаш не ја реализирал: тоа би бил дури 13 негов филм во периодот 1988-1989 година!

Соработката на Кешловски со сценаристот и имењак Кшиштоф Пешевич (Krzysztof Piesiewicz), дотогаш адвокат по професија, започнала во средината на осумдесеттите години, во периодот на воведувањето на вонредната состојба во Полска. Пешевич ги пишува сценаријата за сите подоцнежни филмови на Кешловски. Од истиот период на творештвото на Кешловски датира и соработката со композиторот Збигњев Прејснер (Zbigniew Preisner), денес класик на филмската музика.

Кешловски во Кан 1988 година ги доби наградите на фестивалското жири и на филмската критика ФИПРЕСЦИ за КРАТОК ФИЛМ ЗА УБИВАЊЕТО, кој таа година беше прогласен и за најдобар полски и европски филм; а меѓу други признанија, филмот е дел од 21-те дигитално реставрирани полски ремек-дела во избор на Мартин Скорсезе.

Филмската критиката пред 30 години беше вџашена и воодушевена со ДЕКАЛОГ. Првенствено гледаше во него силна социјално критичка нота за сивиот соцреализам во Полска – тие тонови беа присутни и во претходните негови остварувања – но потоа сфати дека никогаш претходно не беа толку интензивирани како во ДЕКАЛОГ. Затоа ДЕКАЛОГ на Кешловски е естетски меѓник во светската кинематографија: можеби ќе изгледа претерано, но ДЕКАЛОГ е една од темелните норми на филмската естетика наменета за телевизискиот медиум од крајот на минатиот век, што денес е општоприфатено како формат на филмска серија на дигиталните платформи како „Нетфликс“…

27 НОЕМВРИ (ПЕТОК), 20:00 Ч.

28 НОЕМВРИ (САБОТА), 18:00 Ч.

ДЕКАЛОГ: 1

(Dekalog 1 / I Am the Lord Thy God)

Игран филм, Полска / Западна Германија

1988, 53 мин., колор, ДЦП

Режија: Кшиштоф Кешловски (Krzysztof Kieślowski)

Сценарио: Кшиштоф Кешловски, Кшиштоф Пешевич (Krzysztof Kieślowsk, Krzysztof Piesiewicz)

Улоги: Хенрик Барановски, Војчех Клата, Маја Коморовска, Артур Барикс, Марија Гладковска (Henryk Baranowski, Wojciech Klata, Maja Komorowska, Artur Barics, Maria Gladkowska)

Првата епизода од ДЕКАЛОГ е инспирирана од првата Божја заповед; „Јас сум Господ твој, да немаш други богови освен Мене“.

Во првата епизода го следиме десетгодишниот Павел и неговиот татко Кшиштоф, кои живеат според „правилата“ што им ги поставува нивниот домашен компјутер. Неговата тетка, пак, е загрижена дека духовното образование Павел е занемарено. Но, Павел е премногу зафатен со детското уживање во реалниот живот, посебно што како Божиќен подарок од неговиот татко добива пар лизгалки. Компјутерот прогнозирал дека замрзнатото езеро е доволно безбедно за Павел да се лизга преку него…

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: бесплатен влез

28 НОЕМВРИ (САБОТА), 20:00 Ч.

29 НОЕМВРИ (НЕДЕЛА), 18:00 Ч.

ДЕКАЛОГ: 2

(Dekalog 2 / Thou Shalt Not Take the Name of Thy Lord God in Vain)

Игран филм, Полска / Западна Германија

1988, 57 мин., колор, ДЦП

Режија: Кшиштоф Кешловски (Krzysztof Kieślowski)

Сценарио: Кшиштоф Кешловски, Кшиштоф Пешевич (Krzysztof Kieślowsk, Krzysztof Piesiewicz)

Улоги: Кристина Јанда, Александер Бардини, Олгерд Лукашевич, Артур Барикс (Krystyna Janda, Aleksander Bardini, Olgierd Lukaszewicz, Artur Barics)

„Не изговарај го напразно името на Господа, твојот Бог“.

Постар доктор-гинеколог ќе се најде во незавидна ситуација кога кај него ќе дојде трудна жена со комплицирано барање. Нејзиниот сопруг е тешко болен и може наскоро да умре, а таа е бремена од друг маж. Ако нејзиниот сопруг умре, таа не сака да го задржи детето. Трудницата затоа од докторот бара искрена прогноза за шансите на сопругот да преживее. Докторот е вознемирен од нејзиното барање, бидејќи неговиот одговор директно ќе одлучи за животот или смртта на малото човечко суштество во нејзината утроба. Дали докторот има право да биде Бог?

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: бесплатен влез

29 НОЕМВРИ (НЕДЕЛА), 20:00 Ч.

30 НОЕМВРИ (ПОНЕДЕЛНИК), 18:00 Ч.

ДЕКАЛОГ: 3

(Dekalog 3 / Honor the Sabbath Day)

Игран филм, Полска / Западна Германија

1988, 56 мин., колор, ДЦП

Режија: Кшиштоф Кешловски (Krzysztof Kieślowski)

Сценарио: Кшиштоф Кешловски, Кшиштоф Пешевич (Krzysztof Kieślowsk, Krzysztof Piesiewicz)

Улоги: Даниел Олбрицки, Мариа Пакулнис, Јоана Шчепковска, Артус Барикс, Кристина Дрохоцка (Daniel Olbrychski, Maria Pakulnis, Joanna Szczepkowska, Artur Barics, Krystyna Drochocka)

„Памти го денот на одмор, за да го празнуваш; шест дена работи и сврши ги во нив сите работи, а седмиот ден е одмор на Господа , твојот Бог“.

Јануш е такси возач. Бадник е, и тој ги почитува католичките традиции во Полска за овој празничен ден: им дава подароци на членовите на неговото семејство и присуствува на полноќната миса. Подоцна, Ева, жена која му била љубовница три години порано, го моли за помош: нејзиниот сопруг е исчезнат, а таа го замолува да го бараат заедно. Ева, всушност, сака со измама да го задржи сега оженетиот и семеен човек Јануш на Бадник само за неа.

Сите го слават Бадник дома со семејствата, а Јануш и Ева се возат низ Варшава барајќи го нејзиниот наводно исчезнат сопруг. Јануш е постојано во дилема: дали треба да остане дома за да ја чествува светоста на Бадник, или, пак, треба да ѝ помогне на Ева, која вели дека ѝ е потребна неговата помош, и на тој начин да ја исполни божјата волја на светиот ден? Јануш е растргнат меѓу двете должности. Која е вистинската: или, пак, и двете се вистински?

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: бесплатен влез

30 НОЕМВРИ (ПОНЕДЕЛНИК), 20:00 Ч.

1 ДЕКЕМВРИ (ВТОРНИК), 18:00 Ч.

ДЕКАЛОГ: 4

(Dekalog 4/ Honor Thy Father and Thy Mother)

Игран филм, Полска / Западна Германија

1988, 55 мин., колор, ДЦП

Режија: Кшиштоф Кешловски (Krzysztof Kieślowski)

Сценарио: Кшиштоф Кешловски, Кшиштоф Пешевич (Krzysztof Kieślowsk, Krzysztof Piesiewicz)

Улоги: Адриана Бедшржинска, Јануш Гајош, Артур Барикс, Адам Ханушкиевич, Јан Тесарж (Adrianna Biedrzynska, Janusz Gajos, Artur Barics, Adam Hanuszkiewicz, Jan Tesarz)

„Почитувај ги татка си и мајка си, за да ти биде добро и долго да поживееш на земјата“.

Младата студентка по глума Анка и нејзиниот татко се многу поврзани, живеат заедно по смртта на мајка ѝ на Анка. Но, нивниот однос е повеќе релација на блиски пријатели отколку класичниот однос татко-ќерка.

Еден ден таа нивна блискот ќе биде доведена во прашање откако Анка ќе го најде писмото на нејзината мајка, кое ги открива старите семејни тајни. Содржина на писмото ја тера Анка да го доведе во прашање нејзиниот топол и пријателски однос со татко ѝ. Дури и ако прашањето се однесува на тоа кој, навистина, е нејзиниот татко?

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: бесплатен влез

1 ДЕКЕМВРИ (ВТОРНИК), 20:00 Ч.

2 ДЕКЕМВРИ (СРЕДА), 18:00 Ч.

ДЕКАЛОГ: 5

(Dekalog 5 / Thou Shalt Not Kill)

Игран филм, Полска / Западна Германија

1988, 58 мин., колор, ДЦП

Режија: Кшиштоф Кешловски (Krzysztof Kieślowski)

Сценарио: Кшиштоф Кешловски, Кшиштоф Пешевич (Krzysztof Piesiewicz)

Улоги: Мирослав Бака, Кшиштоф Глобиш, Јан Тесарж ((Mirosław Baka, Krzysztof Globisz, Jan Tesarz)

„Не убивај“.

Јацек (Мирослав Бака), новодојденец во големиот град, патолошки ужива во поголемите и помали неволји што може да им ги приреди на другите луѓе. Валдемар е такси-возач кој се труди да направи што поголем профит. Пјотр (Кшиштоф Глобиш) е млад адвокат кој штотуку го завршил школувањето и е полн со идеали…

Без никаква посебна причина, Јацек фрла голем камен од мост врз такси-возилото на Валдемар, и го гледа како умира во маки. Уапсен е, а негов бранител во судскиот процес е адвокатот Пјотр. Јацек е осуден на смртна казна. Навидум ладнокрвниот убиец, без трошка сомилост за другите, сега е многу исплашен од смртта…

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: бесплатен влез

2 ДЕКЕМВРИ (СРЕДА), 20:00 Ч.

3 ДЕКЕМВРИ (ЧЕТВРТОК), 20:00 Ч.

ДЕКАЛОГ: 6

(Dekalog 6 / Thou Shalt Not Commit Adultery)

Игран филм, Полска / Западна Германија

1988, 57 мин., колор, ДЦП

Режија: Кшиштоф Кешловски (Krzysztof Kieślowski)

Сценарио: Кшиштоф Кешловски, Кшиштоф Пешевич (Krzysztof Piesiewicz)

Улоги: Грацина Шаполовска (Grazyna Szapolowska), Олаф Лубашенко (Olaf Lubaszenko)

„Не врши прељуба“.

Сторијата на шестата епизода е ситуирана во соцреалистичкиот микросвет на сиви згради, во општество чии поданици сметаат дека се без перспектива. Младото и срамежливо деветнаесегодишно момче (Олаф Лубашенко) платонски се вљубува во постарата промискуитетна сосетка од соседната зграда (Грацина Шаполовска). Ги набљудува нејзините активности и навики преку телескоп, решава да ѝ пријде и да ѝ изјави љубов, па затоа станува доставувач на млеко…

Жената веќе одамна е разочарана од животот и не верува во емоциите. Наивното момче толку е заинтересирано за неа што тоа веќе станува болна опсесија. Жената го открива и му го отвора нејзиниот свет, во кој не постои љубовта каква што ја замислува младичот, туку само физичката привлечност и сексот…

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: бесплатен влез

3 ДЕКЕМВРИ (ЧЕТВРТОК), 20:00 Ч.

4 ДЕКЕМВРИ (ПЕТОК), 20:00 Ч.

ДЕКАЛОГ: 7

(Dekalog 7 / Thou Shalt Not Steal)

Игран филм, Полска / Западна Германија

1988, 55 мин., колор, ДЦП

Режија: Кшиштоф Кешловски (Krzysztof Kieślowski)

Сценарио: Кшиштоф Кешловски, Кшиштоф Пешевич (Krzysztof Piesiewicz)

Улоги: Ана Полони, Маја Барелковска, Владислав Ковалски, Богуслав Линда, Катаржина Пивоварчик (Anna Polony, Maja Barelkowska, Wladyslaw Kowalski, Boguslaw Linda, Katarzyna Piwowarczyk)

„Не кради“.

Божјата заповед вели „Не кради!“, но во оваа епизода од ДЕКАЛОГ на сценаристите Кешловски и Пешевич се работи за „кражба“ на дете од страна на нејзината биолошка мајка.

Жената со име Мајка ја краде ќерката што ја родила многу млада. Нејзината мајка Ева, пак, во желба да се избегне скандал во семејството за кој надолго и нашироко со години ќе се збори, ја одгледува внуката како своја ќерка, бидејќи Мајка е емоционално неспособна да се справи со одговорноста. Малечката расте со убедувањето дека Мајка е нејзината постара сестра сè до моментот кога Мајка, во обид да оствари вистински однос со ќерката, ќе ја грабне и ќе ја однесе кај нејзиниот биолошки татко…

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: бесплатен влез

4 ДЕКЕМВРИ (ПЕТОК), 20:00 Ч.

5 ДЕКЕМВРИ (САБОТА), 20:00 Ч.

ДЕКАЛОГ: 8

(Dekalog 8 / Thou Shalt Not Bear False Witness)

Игран филм, Полска / Западна Германија

1988, 55 мин., колор, ДЦП

Режија: Кшиштоф Кешловски (Krzysztof Kieślowski)

Сценарио: Кшиштоф Кешловски, Кшиштоф Пешевич (Krzysztof Piesiewicz)

Улоги: Мариа Кошчалковска, Тереза Марчевска, Артур Барикс, Тадеуш Ломницки (Maria Koscialkowska, Teresa Marczewska, Artur Barics, Tadeuzs Lomnicki)

„Не сведочи лажно против твојот ближен“.

Елжбета, полска Еврејка од Америка, пристигнува во Варшава од САД со цел да ги истражи судбините на Евреите кои ги преживеале ужасите на Втората светска војна на во Полска. На предавањето за етичките вредности Елжбета ја забележува Зофија и ѝ приоѓа со тврдењето дека ја познава од времето на војната. Елжбета била мало еврејско девојче кое побарало помош од Зофија да ја скрие од нацистите, но Зофија одбила. Зофија, пак, тврди дека имала добра причина за нејзината постапка…

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: бесплатен влез

5 ДЕКЕМВРИ (САБОТА), 20:00 Ч.

6 ДЕКЕМВРИ (НЕДЕЛА), 20:00 Ч.

ДЕКАЛОГ: 9

(Dekalog 9 / Thou Shalt Not Covet Thy Neighbor’s Wife)

Игран филм, Полска / Западна Германија

1988, 58 мин., колор, ДЦП

Режија: Кшиштоф Кешловски (Krzysztof Kieślowski)

Сценарио: Кшиштоф Кешловски, Кшиштоф Пешевич (Krzysztof Piesiewicz)

Улоги: Ева Блажчук, Пјотр Махалица, Артур Барикс, Јан Јанковски, Јоланта Петек-Горецка (Ewa Blaszczyk, Piotr Machalica, Artur Barics, Jan Jankowski, Jolanta Pietek-Górecka)

„Не ја посакувај жената на твојот ближен“.

Приказна за драмата на еден брачен пар. Откако Роман ќе сфати дека е импотентен, ја наговара сопругата Ханка да си најде љубовник за задоволување на сексуалните потреби. Хана неволно се согласува. Роман „заборава“ дека ја наговорил на тој чин и станува опсесивно љубоморен. Ја шпионира Ханка и откако ќе ја види со љубовникот ќе одлучи да се самоубие. Но, не знае дека Ханка има намера да ја прекине врската со љубовникот…

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: бесплатен влез

6 ДЕКЕМВРИ (НЕДЕЛА), 20:00 Ч.

7 ДЕКЕМВРИ (ПОНЕДЕЛНИК), 18:00 Ч.

ДЕКАЛОГ: 10

(Dekalog 10 / Thou Shalt Not Covet Thy Neighbor’s Goods)

Игран филм, Полска / Западна Германија

1988, 57 мин., колор, ДЦП

Режија: Кшиштоф Кешловски (Krzysztof Kieślowski)

Сценарио: Кшиштоф Кешловски, Кшиштоф Пешевич (Krzysztof Piesiewicz)

Улоги: Јиржи Штур, Збигњев Замаховски, Хенрик Биста, Олаф Лубашенко, Мачеј Штур (Jerzy Stuhr, Zbigniew Zamachowski, Henryk Bista, Olaf Lubaszenko, Maciej Stuhr)

„Не посакувај ништо што е туѓо“.

Десеттата епизода на ДЕКАЛОГ е црна комедија за двајца браќа, Јиржи и Артур, кои по долго време се среќаваат на погребот на нивниот татко. Браќата во наследство добиваат вредна колекција поштенски марки. Размислуваат за можната продажба на вредната филателистичка колекција бидејќи им требаат пари.

Но, претходно мора да набават уште неколку ретки поштенски марки, бидејќи само на тој начин наследената колекција ќе ја има потребната филателистичка вредност…

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: бесплатен влез