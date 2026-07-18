Де ла Фуенте: Би се согласил да стигнувам до финалето на СП секоја година, дури и ако го изгубам

Пред финалето на Светското првенство во 2026 година против Аргентина, селекторот на Шпанија, Луис де ла Фуенте, изјави дека е целосно смирен пред натпреварот.

-Самото стигнување до финалето е голема привилегија. Би се согласил да стигнувам до финалето на Светското првенство секоја година, дури и ако го изгубам. Но, сакаме да се бориме за победа. Ќе уживаме во овој момент. Се соочуваме со многу силен противник кој има импресивна серија. Ќе биде величествен спектакл. Два извонредни тима со многу заедничко се соочуваат еден со друг. Секој од нас ќе се обиде да ја насочи играта во насока што најмногу му одговара, но двата тима ќе се стремат да организираат натпревар каде што преовладува талентот. Сакаме да уживаме во овој момент, го цитира „Марка“ Де ла Фуенте.

Финалето на Светското првенство во 2026 година ќе се одржи утревечер (21 часот) на стадионот „МетЛајф“ во Ист Радерфорд.