Дали знаете кое е најдоброто време за пиење кафе за енергија? Не е наутро

Пиењето кафе во одредено време од денот, а не мора веднаш по будењето, може значително да влијае на вашето ниво на енергија и целокупното здравје. Најдобро време за пиење кафе е средината на утрото и раното попладне, кога енергијата природно се намалува. Одложувањето на вашата прва шолја или пиењето кафе по ручекот помага да се зголемат ефектите на кофеинот и да се одржи вашата енергија постабилна во текот на денот, но многумина советуваат да не пиете кафе предоцна или кога сте под стрес, пишува Health.

Најдоброто време за уживање во еспресо или кремасто лате често зависи од вашето природно ниво на енергија, циркадијалниот ритам и чувствителноста на вашето тело на кофеин. Сепак, генерално кажано, постојат два периоди од денот кои се сметаат за идеални за пиење кафе.

Средно утро (од 9:30 до 11:30 часот)

Студиите покажуваат дека кортизолот, хормон одговорен за будноста, природно се зголемува во раните утрински часови и достигнува врв околу времето кога ќе се разбудите. Како што напредува утрото, нивото на кортизол се намалува, што многу луѓе се чувствуваат помалку будно. Ова може да биде идеално време за шолја кофеинизиран пијалок.

„Нема цврсто правило дека треба да го одложите кафето додека не се намалат нивоата на кортизол, бидејќи чувствителноста на кофеин варира од личност до личност“, вели Кортни Џонсон, регистриран диететичар, за Health. Сепак, дозволувањето на вашето тело природно да се разбуди пред да го испиете кафето може да ви обезбеди поодржлива енергија во текот на утрото.

„Ако чекате само 90 минути по будењето за да ја испиете вашата утринска шолја кафе, неговите ефекти ќе бидат значително посилни“, вели Мајкл Бреус, клинички психолог и експерт за спиење. Одложувањето на кафето до по појадокот исто така може да биде паметен потег, бидејќи некои луѓе доживуваат дигестивни тегоби кога го пијат на празен стомак.

Попладневен пад на енергијата (од пладне до 15 часот)

Многу луѓе доживуваат пад на енергијата во часовите по јадење. Овој „попладневен замор“ е честа појава, позната и како постпрандијална поспаност. Значи, шолја кафе во средината на попладнето може да биде токму она што ви треба за да „зголемите будност и ментална будност“. „фокус“ ​​додека го завршувате работниот ден, рече Џонсон.

„Тоа е затоа што кофеинот го блокира аденозинот, хемикалија што се акумулира во мозокот и ве прави поспани“, изјави д-р Анџела Холидеј-Бел, специјалист за медицина за спиење, за Health. Но, попладневната шолја кафе не е за секого. „Ако имате ниска толеранција на кофеин, тоа би можело да има позначајно влијание врз вашиот сон“, рече Џонсон. „Сепак, некои луѓе можат да толерираат кофеин подоцна во текот на денот, па затоа е навистина индивидуално.“

Кога е најдобро да се избегнува кафе?

Иако средината на утрото и раните попладневни часови се сметаат за идеални времиња за кафе, пиењето кафе во други периоди од денот може да има спротивен ефект кај некои луѓе.

Кофеинот може да се задржи во вашето тело долго откако ќе го испиете, па пиењето шолја предоцна во текот на денот може да го наруши вашиот сон. Поточно, попладневниот кофеин може да доведе до тешкотии при заспивање, помалку длабок сон и симптоми на несоница следниот ден, како што се промени во расположението, замор и проблеми со концентрацијата.

„На просечна личност ѝ се потребни помеѓу шест и осум часа за да го метаболизира кофеинот“, рече Бреус. „Значи, прекинувањето на кофеинот околу 15 часот треба да биде доволно за да си легнете до 23 часот.“ Сепак, секој го метаболизира кофеинот различно.

Понатаму, ако вашиот нервен систем е веќе под стрес, стимулирачките ефекти на кафето можат да ги влошат работите. Кофеинот го зголемува крвниот притисок на краток рок и пулсот, што може да ги зголеми физичките симптоми на стрес и анксиозност, рече Џонсон.