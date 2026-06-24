Чешкиот Уставен суд ѝ наложи на Владата да му дозволи на претседателот Павел да присуствува на самитот на НАТО

Чешкиот Уставен суд ѝ наложи на Владата да му дозволи на претседателот Петр Павел да присуствува на самитот на НАТО во Турција следниот месец, потврдувајќи ја жалбата поднесена од претседателот во понеделникот, објавија британските медиуми.

Чешката влада, предводена од популистичката Акција на незадоволни граѓани (позната по чешката кратенка АНО) на премиерот Андреј Бабиш, во понеделникот одлучи да ја прекине традицијата и да не му дозволи на претседателот да ја предводи чешката делегација на самитот.

Премиерот Андреј Бабиш, кој ги загуби претседателските избори во 2023 година од Петр Павел, рече дека е должност на владата да ги брани своите позиции, вклучително и ниските трошоци за одбрана.

Претседателот е цврст поддржувач на Украина во нејзината одбрана од Русија, додека владата на Бабиш ја намали чешката поддршка за Киев.

Павел е во конфликт со владата, главно со малата евроскептична Партија Мотористи, откако таа одби да назначи еден од своите претставници за министер за надворешни работи, потсетуваат британските медиуми.