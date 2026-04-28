Центар го одбележа роденденот на Горан Стефановски со многу емоции, почит и спомени

28/04/2026 08:42
Општина Центар, со богата уметничка програма, вчера попладне го одбележа роденденот на големиот македонски драмски автор Горан Стефановски, враќајќи го за миг неговиот дух и присуство во Дебар Маало.
 

Настанот се одржа кај спомен-клупата посветена на бардот, а домаќин беше неговиот син Игор Стефановски, кој заедно со пријателите и блиските сподели спомени, сеќавања и анегдоти од животот на познатиот дебармаалец. На присутните се обрати и градоначалникот на Општина Центар, Горан Герасимовски.

 
„Горан Стефановски е дел од нашето секојдневие, од јазикот, од мислата и од начинот на кој гледаме на светот. Со ваквите настани му оддаваме почит и го чуваме неговиот збор“, порача Герасимовски.
 
Во рамки на програмата, хорот „Мирче Ацев“ изведе неколку песни, омилени на Стефановски, настап имаше и џез формацијата „Трицикл“, а беа изведени и актерски монолози од неговите дела. Публиката имаше можност да ги погледне и портретите на Горан Стефановски, дело на Ненад Рафајловски, додека музичкиот сет на DJ Шурбе ја заокружи вечерта.
 

Општина Центар го чествува Горан Стефановски преку низа културни настани и активности посветени на неговиот лик и дело.

 

