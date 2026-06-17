Бугарската шефица на дипломатијата е против блокирањето на границата

Инцијативите за блокирање на бугарско-македонската граница се контрапродуктивни и би можеле да му наштетат на ставот на Бугарија во односите со Македонија. Ова го изјави министерката за надворешни работи на Бугарија, Велислава Петрова-Чамова, за планираните протестни акции.

Двочасовното блокирање на трите гранични премини со Бугарија в недела го организира фондацијата „Македонија“ на Виктор Стојанов, а за тоа, наводно, е добиена согласност од бугарското министерство за внатрешни работи.

Петрова-Чамова вели дека таквите акции се „контрапродуктивни“.

„Во секој случај, ваквите акции ќе бидат контрапродуктивни“, рече министерката во изјава за бугарските медиуми.

Според неа, ваквите иницијативи не се поврзани со активностите на бугарската влада и не придонесуваат за заштита на националниот интерес.

„Разбирам дека постои можност невладините организации или други структури да организираат вакви настани, но од наша страна е важно да одржиме многу цврста позиција со јасно изразени права за кои се залагаме“, рече Петрова.

Таа нагласи дека Бугарија нема интерес за ескалација на тензиите со Македонија.

„Нема потреба дополнително да се влегува во каналот на ескалација и да се одговара на секој случај во кој има таква провокација“, истакна министерката за надворешни работи.

Според Петрова, нашата земја има доволно дипломатски механизми преку кои ги штити правата на Бугарите во Македонија и ги брани своите позиции пред европските институции.