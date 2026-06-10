Бугарија да ги отвори вратите за ЕУ, изјави Муцунски во Софија

Северна Македонија е „заложник на неточна и непринципиелна блокада“ на патот кон Европската унија. Ова го изјави министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски за време на неговата посета на Софија.

Муцунски нагласи дека Македонија сака да им објасни на своите бугарски партнери дека двете земји губат од сегашната ситуација – и политички и економски, како и нивните граѓани.

„Најлесниот начин да се оди напред и да се решат билатералните прашања е Бугарија да ги отвори вратите и да дозволи започнување на преговорите. Прашањата поврзани со историјата, идентитетот и јазикот не се тема за која оваа влада е подготвена да преговара“, рече тој.

Подоцна во текот на денот, Муцунски ја придружува претседателката Гордана Силјановска-Давкова на средба со бугарската претседателка Илијана Јотова.

Според него, постои високо ниво на недоверба меѓу двете земји, предизвикано од негативни ставови и спорови од минатото, но Македонија сака да работи за попозитивна атмосфера.

„Наместо да се фокусираме на историјата, идентитетот и јазикот, кои се внатрешни прашања на една земја, треба да се концентрираме на нашата заедничка иднина во Европската Унија“, рече Муцунски.

Тој нагласи дека проширувањето на ЕУ повеќе не е само технички процес, туку стратешка инвестиција во безбедноста, стабилноста и конкурентноста на Европа.

Според него, Северна Македонија е примерна земја во регионот, која спроведува европски реформи и е целосно усогласена со заедничката надворешна и одбранбена политика на ЕУ.

Изјавите беа дадени за време на состанокот на министрите за надворешни работи на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПСЈИЕ), кој оваа година одбележува 30 години од своето основање.