Бронза за Англија по спектаклот со десет гола против Франција на СП2026

Англиската репрезентација ја победи Франција со 6-4 во спектакуларен натпревар за 3-то место на Светското првенство во Мајами и го освои бронзениот медал. Англија водеше со 4-0 на полувреме, но Франција се врати на 4-3 и упати неколку чисти удари за целосен пресврт.

Херој на натпреварот беше Букајо Сака, кој постигна три гола за Англија. Покрај него, стрелци беа и Деклан Рајс, Џуд Белингам и Езри Конса. Килијан Мбапе постигна два гола за Франција и стана најдобар стрелец во историјата на Светските првенства. Тој му асистираше и на Бредли Баркола. Усман Дембеле исто така постигна гол.

Натпреварот започна жестоко за Англија. Во третата минута, Рајс ја одзеде топката по грешка на француската одбрана, се повлече кон голот и постигна гол со прецизен удар од 20 метри за водство од 1-0. Англија продолжи да притиска, а во 12-тата минута, на Букајо Сака му беше поништен гол поради офсајд.

Сепак, во 18-тата минута, Англија го постигна својот втор гол. По корнер-шутот од Рајс, Конса беше највисок во скокот и со глава ја погоди мрежата за резултат од 2-0. Франција ја имаше својата прва шанса преку Черки, но голманот Хендерсон беше безбеден. До крајот на полувремето, играта на Франција целосно се распадна.

Прво, во 37-тата минута, Сака ја искористи предноста на брзиот контранапад и, откако Мењан го одбрани првиот обид на Рашфорд, го смести одбиениот гол во мрежата за резултат од 3-0. Во првата минута од судиското продолжение, Сака повторно беше стрелец. Езе го проигра, а крилниот напаѓач на Англија постигна гол за огромни 4-0 на полувреме.

Дидие Дешан направи четири замени на полувремето, што веднаш го донесе резултатот. Во 48-тата минута, Килијан Мбапе го намали дефицитот на 1-4 по асистенција од Олисе. Само шест минути подоцна, во 54-тата минута, Франција го постигна својот втор гол.

Мбапе овој пат беше асистент, а Бредли Баркола постигна гол за 2:4 и внесе целосна неизвесност во натпреварот. Францускиот притисок продолжи и во 66-тата минута Мбапе го намали резултатот на 3:4 со својот втор гол на натпреварот. Во тој момент, Англија беше во проблеми, а Французите пропуштија неколку одлични можности за израмнување, пред сè преку Дембеле и Олисе.

Казната за промашувањата стигна во 85-тата минута, кога Густо го собори Спенс во шеснаесетникот. Судијата покажа на белата точка, а сигурен изведувач беше Сака, кој го зголеми резултатот на 5:3 со својот трет гол.

Сепак, драмата не заврши тука. Во шестата минута од судиското продолжение, Усман Дембеле постигна гол за 4:5 и ја врати надежта за Франција.

Сепак, само минута подоцна, Белингам ги постави конечните 6:4 по голем пробив и го заврши еден од најспектакуларните натпревари на Светското првенство. Ова е втор медал за Англичаните во историјата на Светските првенства по златото во 1966 година.