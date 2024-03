Британците го претставија првото ласерско оружје со долг дострел (ВИДЕО)

Британското Министерство за одбрана покажа снимка од тестови на ласерско оружје со долг дострел DragonFire.

Од Министерството за одбрана велат дека ваквото напредно оружје може „фундаментално да го промени борбениот простор“. Украина е подготвена да ја преземе и тестира работата на таков ласерски комплекс во борбени услови.

Благодарение на физиката на процесот, ласерите имаат цела низа предности (брзина на удар на цел, цена за погодување на поединечна цел) како средство за блиска одбрана над традиционалните артилериски и ракетни методи за извршување на уништување.

Министерството за одбрана изјави: „Досегот на DragonFire е класифициран, но тоа е оружје со визуелна линија и може да се зафати со која било видлива цел. Потребната прецизност е еквивалентна на удирање монета од 1 фунта (23 мм) на одалеченост од еден километар“.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2024