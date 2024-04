Брегот на главниот град на Оман се менува – ќе ви го одземе здивот (фото)

На брегот на главниот град на Оман, Мускат, ќе има згради со вкупна вредност од 1,3 милијарди долари, кои се дизајнирани од светски познатата архитектонска канцеларија основана од архитектката Заха Хадид.

Градежниот комплекс ќе има 3,3 милиони квадратни метри, а ќе се состои од станбен комплекс, марина, културни институции, шеталишта и други објекти. Изградбата треба да започне на крајот на оваа година, а во оваа област се очекува да живеат над 60.000 луѓе.

Заменик-директорот на споменатото архитектонско биро, Паоло Зили, за Си-ен-ен изјави дека поминале една година финализирајќи го моделот што го претставиле во Министерството за домување и урбанизација на Оман. Основата на проектот беше да се олесни пристапот до јавниот превоз, пренесува Кликс.

„Всушност, идејата е да се отстранат сите автомобили, да се отстранат сите огради и да се создаде министерски кампус со многу карактеристики што ќе ги привлече семејствата и новата генерација“, рече Зили.

Zaha Hadid Architects (@ZHA_News) and MoHUP to design Al Khuwair waterfront development in Oman.https://t.co/6KdlN6vm20 pic.twitter.com/WwmMmmSrSK

— ParametricArchitecture (@parametricarch) March 18, 2024