Братот на Ламин Јамал стана ѕвезда на прославата на шампионатот

Додека Шпанија ја славеше титулата светски шампион по победата над Аргентина, едно тригодишно дете беше во центарот на вниманието на теренот. Помладиот брат на Ламин Јамал, Кејн, се стрча кон фудбалерот и го прегрна, а нивната средба стана еден од највпечатливите моменти од прославата.

Откако Феран Торес ја обезбеди победата со гол во продолжението и судијата означи крај на натпреварот, започна шпанската прослава на стадионот во Њу Џерси. Потоа камерите го фатија моментот кога тригодишно момче кое го носеше дресот со број 19 истрча кон 19-годишниот напаѓач Ламин Јамал.

Кејн, полубратот на Јамал од страна на мајка му, го привлече вниманието на јавноста уште пред финалето. По натпреварот на стадионот „МетЛајф“, тој налета на својот постар брат и го прегрна. За време на прославата, беше фотографиран како носи капа на американски полицаец и држи парче мрежа. Пред натпреварот, тој успеа да постигне гол против Нико Вилијамс на загревањето. Тој стана познат и на јавноста за време на натпреварот против Белгија, кога го исплази јазикот кон големиот екран од трибините.

Односот меѓу двајцата браќа е предмет на интерес на шпанската јавност откако Јамал го имаше своето деби за Барселона во 2023 година. Младиот фудбалер често нагласува дека Кејн е на прво место за него и дека сака да му овозможи безгрижно детство, различно од она што го имал растејќи во каталонската населба Рокафонда.

„Мојот помал брат е сè за мене. Го обожавам, се чувствувам како да ми е син“, рече тој неодамна.

По познатата фотографија од 2007 година на која Лионел Меси го бања новороденчето Ламин, се чини дека новата генерација на семејството Јамал сега го привлекува вниманието на светските медиуми.