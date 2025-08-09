Блумберг: Харвард се соочува со губење патенти вредни стотици милиони долари

Вашингтон- Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе поништи стотици милиони долари патенти во сопственост на Универзитетот Харвард, обвинувајќи го универзитетот дека не ги почитува федералните закони за грантови за истражување.

Во писмо од секретарот за трговија Хауард Лутник до претседателот на Харвард, Алан Гарбер, во кое имаше увид Блумберг, се вели дека универзитетот не ги исполнува своите обврски кон американските даночни обврзници.

Харвард има рок до 5 септември да докаже дека ги почитува прописите, вклучително и својата посветеност да го фаворизира производството во САД, или ризикува да ги изгуби своите патенти.

Портпаролот на Харвард рече дека потегот е „одмазда“ против универзитетот за одбрана на неговите права и слободи. Тој нагласи дека институцијата е посветена на почитување на законот и обезбедување дека јавноста ќе има корист од иновациите што произлегуваат од федерално финансираните истражувања.

Ова е првпат „администрацијата да го користи Министерството за трговија и законот за патенти за да изврши притисок врз Харвард и други престижни образовни институции“.

Федерален суд на САД моментално разгледува случај на Универзитетот Харвард против администрацијата на Трамп во врска со намалување на владиното финансирање од 2,6 милијарди долари.