Близу 6.000 лица во Хрватска побарале лекување од зависности во 2025 година

Близу 6.000 лица во Хрватска побарале лекување за зависност од дрога во текот на 2025 година, при што опиоидната зависност останува најчеста причина за терапија, иако се бележи пораст на случаи поврзани со други психоактивни супстанции, соопшти Хина.

Според податоците на Хрватскиот завод за јавно здравје, вкупно 5.904 лица беа вклучени во програми за лекување минатата година.

Околу 4.500 лица се лекуваа од зависност од опиоиди, додека 1.415 добија терапија за употреба на неопиоидни дроги.

Властите посочуваат дека бројот на пациенти со опиоидна зависност постепено се намалува, но се зголемува бројот на случаи поврзани со други видови дроги, што укажува на промени во моделите на употреба.

Најголем дел од лицата на терапија се мажи, а просечната возраст на пациентите продолжува да расте и сега изнесува околу 42 години.

Европските податоци покажуваат дека канабисот останува најраспространета нелегална дрога, следен од кокаинот, при што се бележи и зголемување на неговата чистота во последната деценија.