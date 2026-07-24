Белгија изненадува со нов селектор: Тимот ќе го води големо холандско име

24/07/2026 16:17

Марк ван Бомел е новиот селектор на белгиската фудбалска репрезентација, официјално потврди Белгиската фудбалска асоцијација.

Поранешниот холандски репрезентативец потпиша договор до крајот на Европското првенство во 2028 година, а ќе ја преземе новата функција на 15 август.

„Голема чест е за мене да станам селектор на Белгија“, изјави 49-годишниот Ван Бомел по неговото назначување.

Холандскиот стручњак најави создавање дисциплинирана, амбициозна и храбра национална репрезентација способна да се натпреварува рамноправно со најдобрите тимови во светот. Во неговиот тренерски штаб ќе бидат поранешниот холандски репрезентативец Будевијн Зенден, како и Мартен Мартенс и Рајниер Робемонд.

Ван Бомел не е странец во белгискиот фудбал. Од 2022 до 2024 година, тој го водеше Ројал Антверпен, со кого го освои шампионатот и Купот на Белгија. Тој ќе го наследи Руди Гарсија на клупата на Белгија, иако францускиот селектор не е формално заменет. Неговиот договор истекува на 31 јули, а по разговорите со челниците на Федерацијата, беше одлучено дека соработката нема да биде продолжена.

Гарсија ја презеде Белгија во февруари 2025 година, а во 20 натпревари оствари 12 победи и претрпе само два порази. Тој обезбеди останување во највисоката лига на Лигата на нации, обезбеди место на Светското првенство и ја предводеше Белгија меѓу осумте најдобри репрезентации во светот.

Белгијците го отворија својот настап на Светското првенство со нерешени резултати против Египет и Иран, но потоа го подигнаа нивото на игра и стигнаа до четвртфиналето. Таму беа запрени од Шпанија, која подоцна ја освои титулата светски шампион, со резултат од 2:1.

Иако Гарсија постигна многу добри резултати, неговиот мандат беше обележан и со наводни несогласувања со некои од играчите и спортскиот директор на Федерацијата, Винсент Манаерт. Особено незадоволство предизвикаа одредени настапи во групната фаза на Светското првенство.

Белгиската федерација сакаше помлад и помодерен тренер за почетокот на новиот циклус на националниот тим, а изборот на крајот падна на Ван Бомел.

Поврзани содржини

Меџик Џонсон објави фотографии од Дубровник, неговиот син привлече внимание
Клоп нов селектор на Германија
Отаменди се повлече од аргентинската репрезентација
Поранешниот претседател на ФФМ Сејдини пуштен од притвор – ќе се брани од слобода
Стартува 35. сезона во македонското фудбалско првенство
Карапаз победник на 18. та етапа на Тур Д’Франс, Погачар остана лидер во генералниот пласман
Алкараз се враќа на терените – пријавен е за УС опен
Сензација: Ватерполиситите на Австралија го елиминираа светскиот првак Шпанија

Најчитани