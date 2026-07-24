Белгија изненадува со нов селектор: Тимот ќе го води големо холандско име

Марк ван Бомел е новиот селектор на белгиската фудбалска репрезентација, официјално потврди Белгиската фудбалска асоцијација.

Поранешниот холандски репрезентативец потпиша договор до крајот на Европското првенство во 2028 година, а ќе ја преземе новата функција на 15 август.

„Голема чест е за мене да станам селектор на Белгија“, изјави 49-годишниот Ван Бомел по неговото назначување.

Холандскиот стручњак најави создавање дисциплинирана, амбициозна и храбра национална репрезентација способна да се натпреварува рамноправно со најдобрите тимови во светот. Во неговиот тренерски штаб ќе бидат поранешниот холандски репрезентативец Будевијн Зенден, како и Мартен Мартенс и Рајниер Робемонд.

Ван Бомел не е странец во белгискиот фудбал. Од 2022 до 2024 година, тој го водеше Ројал Антверпен, со кого го освои шампионатот и Купот на Белгија. Тој ќе го наследи Руди Гарсија на клупата на Белгија, иако францускиот селектор не е формално заменет. Неговиот договор истекува на 31 јули, а по разговорите со челниците на Федерацијата, беше одлучено дека соработката нема да биде продолжена.

Гарсија ја презеде Белгија во февруари 2025 година, а во 20 натпревари оствари 12 победи и претрпе само два порази. Тој обезбеди останување во највисоката лига на Лигата на нации, обезбеди место на Светското првенство и ја предводеше Белгија меѓу осумте најдобри репрезентации во светот.

Белгијците го отворија својот настап на Светското првенство со нерешени резултати против Египет и Иран, но потоа го подигнаа нивото на игра и стигнаа до четвртфиналето. Таму беа запрени од Шпанија, која подоцна ја освои титулата светски шампион, со резултат од 2:1.

Иако Гарсија постигна многу добри резултати, неговиот мандат беше обележан и со наводни несогласувања со некои од играчите и спортскиот директор на Федерацијата, Винсент Манаерт. Особено незадоволство предизвикаа одредени настапи во групната фаза на Светското првенство.

Белгиската федерација сакаше помлад и помодерен тренер за почетокот на новиот циклус на националниот тим, а изборот на крајот падна на Ван Бомел.