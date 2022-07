Барса не може да продава дресови од Левандовски поради бизарна причина

Навивачите на Барселона навалија по дресовите од Роберт Левандовски до таа мера што клупскиот фан-шоп повеќе не може да ги продава поради бизарна причина – немаат повеќе буква W.

Голгетерот Роберт Левандовски после 8 години во Баерн се пресели во Каталонија каде синоќа стави потпис на 4-годишен договор, а баварскиот клуб доби отштета од 45 милиони евра која може да достигне до 50 доколку се остварат некои бројки.

Навивачите на Барселона толку навалија по дресовите со името на послкиот голгетер, што во официјалниот клупски фан-шоп со соочија со непланиран проблем. Имено, презимето на Полјакот во оригинална верзија е Lewandowski, а во фан-шопот поради големата побарувачка останале без буквата W, која двапати ја има во неговото презиме, па поради таа причина мораа да ја сопрат продажбата на дресови од Левандовски.

You can’t get yourself a Lewandowski shirt at the Barça megastore because they’ve run out of the letter W. 😭🔵🔴

🎥 @forcabarca_ar

pic.twitter.com/7VzS470vhT

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 19, 2022