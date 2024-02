Авион се урна врз куќа на Флорида: Има загинати, а избил голем пожар (видео)

Авионот Beechraft Bonanza V35 се урна во населбата во четвртокот вечерта, а веднаш избувнал огромен пожар.

Несреќата се случила околу 19 часот во реонот на Бејсајд Естејт, каде има голем подвижен парк за домови. Се уште не е познат точниот број на загинати.

По падот на авионот куќите се запалиле, јавува CBS.

Пронајдени се остатоците од авионот, а пожарникарите потврдија дека неколку луѓе загинале во авионот и во куќата каде што се урнал авионот.

„Можам да потврдам дека неколку лица загинаа од авионот и во мобилниот дом. Работиме да се осигураме дека нема повеќе штета или повредени, а засега имаме ограничени информации“, изјави шефот на противпожарната служба Скот Елерс.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R

— Clearwater Fire & Rescue Department (@clearwaterfire) February 2, 2024