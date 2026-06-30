Астронаутите ќе поправат роботска рака на МВС за време на вселенска прошетка, гледајте го преносот во живо

Астронаутите од американската вселенска агенција НАСА денес (30 јуни) ќе ја поправат роботската рака Canadarm2 на Меѓународната вселенска станица (ISS), а нивната вселенска „прошетка“ може да ја гледате во живо.

Астронаутите Крис Вилијамс и Џесика Меир денес ќе изведат вселенска прошетка пред МВС, која ќе трае приближно 6,5 часа. НАСА обезбеди пренос во живо, што почна во 13 часот по наше време.

Вилијамс и Меир ќе заменат зглоб од 90 килограми кој се скрши на 27 мај за време на нормалното работење на роботската рака Canadarm2 откако влечеше зголемена струја и не се движеше како што се очекуваше, открија претставници на НАСА во соопштението за вселенската прошетка на 22 јуни.

Резервниот зглоб е веќе на станицата, која континуирано ја користат ротирачките екипажи на астронаути од ноември 2000 година.

„Поправките на роботиката, како што е роботската рака Canadarm2, се нормални и очекувани по повеќе од 25 години континуирано работење, бидејќи системот е дизајниран со заменливи компоненти и планирано одржување“, додадоа претставници на НАСА во соопштението.

Canadarm2 е стар речиси колку и МВС. Роботот долг 17 метри и тежок 1.500 килограми пристигна во орбиталната лабораторија со вселенскиот шатл „Ендевор“ во април 2001 година.

Денешната екстравехикуларна активност (EVA) ќе биде втора за Вилијамс, кој ќе биде член на екипажот „Spacewalk 1“ и ќе носи вселенско одело со црвени пруги. Од друга страна, ова е петта за Меир, која ќе биде член на екипажот „Spacewalk 2“ и ќе носи одело без пруги.

Двајцата спроведоа EVA заедно минатиот март, кога поминаа седум часа подготвувајќи ја орбиталната лабораторија за нов соларен систем.

Астронаутите досега спроведоа вкупно 279 вселенски прошетки надвор од МВС.