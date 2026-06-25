Антикоагулансите Клексан и Фраксипарин на Позитивната листа од јули, најави Клековски

Нови лекови на позитивна листа од јули, најави денеска директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски, на брифинг со новинарите.

– Значи, конечно ќе ги има во аптека Клексан и Фраксипарин, и плус уште еден. Се работи за лекови, антикоагуланси. Генерално, за неколку различни популации. Да кажеме од акутни случаи, постоперативно, за спречување на коагулации после тешки интервенции. На пример после замена на колк, се користат кај повозрасната популација со срцеви проблеми – појасни директорот.

На новинарско прашање, тој одговори дека тоа кај нас со бремените жени стана широка пракса, а во индикациите на Клексанот никаде не пишува бремени жени дека треба да го земаат. Треба да го земаат бремени жени со одредени индикации, а не бремени жени само по себе. Кога станува збор за овој лек, во индикации немало одобрение во Малмед таква употреба.

Директорот беше прашан зошто на секоја жена кога ќе направи ин витро мора по дефолт да и се препише Клексан.

– Кај патолошките бремености, сега планираме специјален состанок со ГАК, оти е комплетно нејасно на што тие одлучуваат дека е патолошка бременост, бидејќи две третини од бременостите се веќе патолошки, што е ненормално. Мислам, не може две третини да е патологија – рече Клековски.

Тој говореше за приоритетите на Фондот како поголема контрола на масовната потрошувачка со рецепт, правење простор за воведување на новите, поскапи лекови, да се воведе современа терапија, и борба против измамите, кога се во прашање лековите.