Анима Мунди бара да се затвори скопската ЗОО и да се направи инспекција на сите живеалишта

Итно да се затвори скопската Зоолошка градина и да се направи независен инспекциски надзор, да се проверат сите живеалишта, огради, кафези и безбедносни системи, а наодите јавно да се објават, бараат од здружението за заштита на животните Анима мунди, откако во јавноста излезе информацијата дека волци избегале од живеалиштата и усмрттиле четири кенгури и неколку птици.

Активистите бараат независна истрага за бегството на волците, усмртувањето на животните и утврдување на одговорност за сите пропусти, како и мораториум на размножување и внесување нови животни додека не се обезбедат услови што ги исполнуваат стандардите. Тие го повторија и својата заложба да се затвори ЗОО Скопје и да се трансформира во спасувачки и рехабилитациски центар за животните. Од таму споделуваат снимка на која се гледа како волците пробуваат да излезат од живеалиштето на место кое е импровизирано со мрежа, каде што металната ограда е веројатно оштетена.

„Оградата на живеалиштето на волците не остава впечаток на безбедносен систем соодветен за чување диви животни. Напротив, отвора сериозни сомнежи дали воопшто биле обезбедени минималните стандарди за заштита и спречување на бегство. Безбедноста на диви животни не смее да се обезбедува со импровизација, не смее да зависи од среќа и не смее да се правда со молк. Вината не е само на сегашниот директор, состојбата опстојува во континуитет“, велат од Анима мунди.

Според неофицијалните информации споделени во медиумите, бели волци ископле дупка под своето живеалиште и избегале минатиот викенд, по што нападнале и усмртиле неколку кенгури и птици. Откако биле забележени, на вработените им биле потребни неколку часа да ги фатат и да ги вратат во живеалиштето.

Од Зоолошката градина досега нема официјални информации за инцидентот. Прашањата кога се случило бегството, дали во градината имало посетители во тој момент, каде се сместени волците, дали е обезбедено живеалиштето, засега немаат одговор.