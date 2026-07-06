Ангелов: Најмалку 120 доброволни пожарникари ќе бидат на располагање на ДЗС во сезоната на пожари

Операционализацијата на идејата дека најмалку 120 доброволни пожарникари ќе бидат достапни секој ден во текот на летото, во сезоната на пожари, преку тимовите за брз одговор на Дирекцијата за заштита и спасување, беше договорена на денешниот состанок на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов со претставници на доброволни противпожарни здруженија.

„Постигнавме договор секое Здружение на доброволни пожарникари однапред да декларира одреден број волонтери кои преку тимовите на Дирекцијата за заштита и спасување ќе бидат подготвени веднаш да бидат испратени на местото каде што се потребни во случај на пожар. Разговаравме и за внатрешната организација. Целосно ја менуваме структурата. Наместо волонтерите да бидат ангажирани преку локалните ограноци на Дирекцијата, ова ќе го правиме преку нашата внатрешна организација. Избравме неколку луѓе кои, според принципот на воена пирамида, ќе ги информираат и координираат другите. Едноставно кажано, ако имаме голем пожар во штипскиот регион, ќе се јавам на конкретно лице за кое се договоривме денес и ќе го замолам да испрати одреден број волонтери на местото на пожарот. Без разлика дали ќе бидат 10, 20 или 30 луѓе, тој ќе ги организира и ќе ги испрати. Ако станува збор за поголем пожар, ќе можам да побарам поддршка од командантите „други, условно кажано, од овие единици во тимовите за брз одговор“, рече тој.

На овој начин, како што нагласи Ангелов, ефикасноста ќе биде значително поголема, бидејќи ќе имаме брза и едноставна комуникација и навремено внатрешно известување.

„Мојата цел како директор на Дирекцијата е ова лето ангажирањето на полицијата и Армијата во областа на човечките ресурси да се сведе на минимум. Како што јавно кажав досега, сакаме да се потпреме на волонтери, кои во најголем дел имаат одлична обука и уште поголемо искуство, бидејќи сите тие учествувале во гаснење на бројни пожари на отворени простори. Ангажирање на доброволни пожарникари наместо ангажирање на полицијата и Армијата. Секако, во случај на поголеми пожари што ќе загрозат човечки животи и имот, сите капацитети на државата ќе им бидат на располагање, вклучувајќи ја полицијата, Армијата и другите институции. Сведоци сме на она што се случува во близина на Солун. Мора да се запрашаме што би се случило доколку се развие таков пожар во нашата земја и што би било потребно за негово гаснење“, рече тој.

Ангелов појасни дека во неговата претходна изјава во врска со дневните исплати што ги добиваат волонтерите, се осврнал на тимовите за брз одговор на Дирекцијата. Тој нагласи дека пожарникарите-волонтери не добиваат никаква компензација.