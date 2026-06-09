Американски научници: Поради iPhone жените раѓаат помалку деца

Во многу земји, бројот на деца по жена се намалува, и додека истражувачите сè уште се обидуваат да ги утврдат причините за овој пад, две неодамнешни американски студии го посочуваат прстот кон истиот можен виновник: паметните телефони. Сопствениците на паметни телефони имаат помалку социјални интеракции и затоа помалку сексуални врски во реалниот живот, сугерираат истражувачите.

Стапката на плодност се намалила за 22 проценти во Соединетите Држави од 2007 година, а научниците претпоставуваат дека остриот пад забележан оттогаш е поврзан со доаѓањето на iPhone на Apple истата година. За да ја тестираат својата теорија, двајца истражувачи од Универзитетот Мидлбери се фокусираа на фактот дека помеѓу 2007 и 2011 година, iPhone бил достапен во Соединетите Држави само преку еден оператор, AT&T.

Тие ги споредиле стапките на плодност во областите опфатени со AT&T со оние што немале, и затоа веројатно немале корисници на iPhone. Американските окрузи со пристап до iPhone забележале поголем пад на бројот на деца по жена отколку оние без, според авторите на студијата објавена вчера од Националното биро за економски истражувања.

Политиките за плодност имаат мало влијание

Падот е особено изразен кај помладите жени, на возраст од 15 до 24 години. „Падот на плодноста е концентриран првенствено кај младите жени и во голема мера се одразува во пад на несаканите бремености“, пишуваат авторите. Авторите сугерираат дека падот е помалку припишан на трошоците за одгледување дете, а повеќе на „недостаток на социјална интеракција и сексуална активност“.

„Како што паметните телефони стануваа пораспространети, времето поминато со пријатели со кои живеат заедно и сексуалната активност нагло се намалија, заедно со зголемувањето на потрошувачката на порнографија, можна замена за секс со партнер“, пишуваат Кејтлин Мајерс и Езекиел Хупер.

Двајцата автори нагласуваат дека ова не е единствената причина за намалувањето на бројот на деца по жена, туку е значаен фактор врз кој пронаталните политики што ги спроведуваат многу земји како Франција и Јужна Кореја, врз основа на економски стимулации, имаат мало влијание.

Станува збор за глобален технолошки шок

Двајца економисти од Универзитетот во Синсинати, Натан Хадсон и Хернан Москосо Боедо, ја проширија оваа хипотеза на 128 земји. Тие анализираа податоци од Светската банка за преваленцата на паметните телефони и стапките на плодност кај адолесцентите.

Тие открија дека падот на стапките на плодност се забрза со широкото усвојување на паметните телефони, феномен забележан во земји „со фундаментално различни здравствени, социјални, економски и културни контексти“. Во нивната студија објавена во мај, авторите заклучуваат дека ова е „споделен глобален технолошки шок“.