Алиу: Со учеството во EU4Health се отвораат нови можности за развој и модернизација на здравствениот систем

Министерот за здравство, Азир Алиу, на денешната прес-конференција информираше за потпишувањето на договорот за учество на нашата држава во програмата EU4Health, што претставува значаен чекор кон натамошно приближување на македонскиот здравствен систем до европските стандарди и политики.

„Со потпишувањето на Договорот за EU4Health во Брисел направивме важен исчекор за македонското здравство. Станува збор за најголемата програма на Европската Унија во областа на здравството. Пристапувањето на нашата држава претставува силна потврда за европската перспектива на земјата и за довербата во реформите што ги спроведуваме“, истакна министерот Алиу.

Тој посочи дека програмата отвора широк спектар можности за развој на проекти во областа на дигитално здравство, превенција и рана детекција на болести, скрининг програмите, онкологија, кардиоваскуларно здравје, ментално здравје, подготвеност за здравствени кризи, пристапот до лекови и медицински производи, како и за јакнење на здравствениот кадар.

Министерот појасни дека EU4Health располага со оперативен буџет од 4,4 милијарди евра и претставува најголемата инвестиција на Европската Унија во здравството. Со пристапувањето кон програмата, Македонија добива можност активно да учествува во европски повици, грантови, јавни набавки, заеднички акции и партнерства со институции од земјите членки и државите учеснички.

„Договорот предвидува ослободување од ДДВ, царини и други фискални давачки за добра и услуги финансирани преку програмата. Тоа е важно бидејќи европските средства треба во најголема можна мера да бидат насочени кон реализација на проекти од јавен интерес и кон подобрување на здравствените услуги за граѓаните“, нагласи Алиу.

Вистинскиот успех нема да се мери само со формалното пристапување кон програмата, туку со способноста европските можности да се претворат во конкретни резултати за здравствениот систем и за граѓаните.

„Како Министерство сме подготвени и веќе од наредната недела почнуваме со следната фаза – активно презентирање на програмата, мапирање на потенцијалните корисници и подготовка на институциите за учество во европските повици. Нашата цел е оваа можност да ја доближиме до универзитетите, медицинските факултети, клиниките, болниците, институтите, професионалните здруженија, пациентските организации и сите релевантни чинители во здравствениот систем“, истакна министерот.

Министерството за здравство останува посветено на искористување на сите расположливи европски механизми за унапредување на здравствената заштита, развој на современи здравствени услуги и создавање поотпорен, поефикасен и подостапен здравствен систем за граѓаните.