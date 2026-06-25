Ако патувате за Халкидики: Целосно се затвора обиколницата кон Солун во двата правци

25/06/2026 07:35

Од петок, 26.06.2026 во 23:00 часот до недела, 28.06.2026 во 23:00 часот, сообраќајот ќе биде целосно прекинат во двата правци на дел од обиколницата Солун, поради работи на проектот за надвозник, објави Грчка инфо. 

– Западен правец (кон центарот на градот Солун)

• Затворено од 26.06.2026 во 23:00 часот до 28.06.2026 во 23:00 часот.

– Источен правец (кон аеродромот и Халкидики)

• Затворено од 26.06.2026 во 23:00 часот до 28.06.2026 во 23:00 часот.

– Надвозник Пилеа – Панорама

• Затворено од 27.06.2026. од 05:00 до 28.06.2026 во 23:00 часот.

Сообраќајот ќе биде пренасочен по алтернативни патишта низ градот.

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