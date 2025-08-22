Адвокат поднесе кривична пријава за случајот со демирхисарската гимназија

22/08/2025 21:03

Адвокатот Жарко Стеваноски поднел кривична пријава до Обвинителството за гонење организиран криминал во врска со настаните околу демирхисарската гимназија.

Тој наведува дека шест службени лица – градоначалникот на Демир Хисар Никола Најдовски, директорката на училиштето назначена од него, двајца просветни инспектори и двајца полициски инспектори – организирале незаконски активности за разрешување на директорката Маја Лозановска, со цел да се овозможат партиски вработувања.

„Постои основано сомневање дека во периодот мај – август 2025 година, организирано и секој во свој домен, презеле дејствија за да се реализираат партиски вработувања по распишаниот оглас за 19 технички лица и наставен кадар,“ вели Стеваноски.

Поврзани содржини

Фестивал на улична храна и музика во паркот „Авионче“
Заврши рехабилитацијата на повредените од кочанската дискотека „Пулс“ во одмаралиштето на Поникв
Кино на отворено во Домот на културата „Билјана Беличанец“ во Кисела Вода
Паркингot за 120 возила ќе го олесни пристапот до Музејот на Македонија и Старата скопска чаршија, најавуваат Меџити и Љутков
Со фотоволтаици на хидросистемот „Ѓавато“ ќе се штеди на струја – сега се санираат цевките и пумпите
Лажна ФБ страница на ЈСП нуди бесплатен јавен превоз
МЗ ја достави целокупната документација за надзор на Стоматолошката комора до ЈО за натамошно постапување
Поместени граници во ортопедска трансплантација – извршена најсложена трансплантација на коска на Клиника за ортопедија 

Најчитани