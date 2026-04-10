Руското Министерство за правда го додаде Универзитетот Стенфорд, еден од најголемите универзитети во Соединетите Американски Држави и поврзан со 85 добитници на Нобелова награда, на својата листа на „непожелни организации“. Одлуката ја донесе Канцеларијата на рускиот генерален обвинител. Покрај Стенфорд, со седиште во Калифорнија, на листата се наоѓаат и Центарот за руски, источноевропски и евроазиски студии, со седиште во САД, и германската невладина организација „Моделирање на кризи за мир“, пренесува Интерфакс.

Основан во 1895 година (првите студенти биле примени во 1891 година), Универзитетот Стенфорд се смета за еден од најпрестижните приватни универзитети во светот и постојано се рангира меѓу првите три на глобалните рангирања на универзитети, како што се QS World University Rankings и Academic Ranking of World Universities (ARWU). Во 1996 година, Кирил Дмитриев, специјалниот претставник на рускиот претседател за преговори со Украина и раководител на Рускиот фонд за директни инвестиции, дипломирал на Универзитетот Стенфорд со диплома по економија.

На организациите означени како непожелни од Кремљ им е забрането да работат во Русија, а оние кои соработуваат со нив се соочуваат со кривично гонење. Според член 284.1 од Рускиот кривичен законик, учеството во работата на таква организација може да резултира со затвор до четири години или парична казна до 500.000 рубли.

Пред ова, руските власти прогласија неколку други меѓународни образовни институции за непожелни. Меѓу нив беа Универзитетот „Џорџ Вашингтон“, Универзитетот Јејл (каде што студираа основачот на ФБК, Алексеј Навални, и раководителката на Централната банка, Елвира Набиулина), Универзитетот во Калифорнија, Беркли, и Универзитетот Тафтс и неговата школа за меѓународни односи „Флечер“. Канцеларијата на генералниот обвинител ги обвини последните два за поддршка на Украина и наводно ширење „лажни информации за Русија“.