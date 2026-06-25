25 јуни во историјата – Започна Корејската војна

Годината е 1945 година и Втората светска војна конечно заврши. Светот влегува во нов период на закрепнување и реконструкција, но на еден полуостров на Далечниот Исток, ситуацијата се загрева. Двајца корејски лидери, поддржани од странски суперсили, влегуваат во нова војна за да ја консолидираат моќта на Корејскиот Полуостров.

Корејската војна е првиот пример за војна од Студената војна: наместо отворен конфликт меѓу САД и СССР, двете сили ги охрабруваат своите мали сојузници да му наштетат на непријателот. На овој ден во 1950 година, севернокорејската армија ја преминува границата и започнува вооружен конфликт што ќе трае три години.

Практиката на 20. век во земјите по поразот во војната беше тотална окупација, а потоа создавање нова, послушна влада, која ќе ја издигне земјата од повоената состојба. Таков беше случајот, на пример, со Јапонија, каде што САД инсталираа нов модел на управување, кој беше лесна копија на американскиот, и по одреден број години ги повлекоа своите трупи, со што го завршија процесот.

Кореја беше јапонска колонија пред Втората светска војна, а луѓето таму се бунтуваа против злосторствата извршени од странската влада во Токио. САД и СССР се согласија да го окупираат полуостровот, секоја сила од едната страна, и дека границата ќе биде 38-та паралела.

Двете окупациски зони наскоро родија две влади. Северот беше предводен од Ким Ил-сунг, а Југот од Сингман Ри. И двајцата амбициозни лидери го собраа народот и се позиционираа како идни лидери на обединета Кореја.

Иако ја гледаа Јапонија како ја ограбува нивната земја во последните 20 години, тие не сакаа да ја поштедат Кореја од уште една војна, туку беа желни за неа. По неуспешните договори, севернокорејската армија ја премина границата и нападна голем број градови, вклучувајќи го и главниот град Сеул. ОН веднаш свика собрание и наскоро испрати армија на ОН под водство на САД и генералот Макартур.

Севернокорејската армија наскоро беше потисната, а американските трупи ја преминаа 38. паралела на север, и се чинеше дека војната ќе заврши во корист на Јужна Кореја. Сепак, Кина ја сметаше војната за инвазија на САД на Далечниот Исток, што го сметаше за неприфатливо.

Испрати војници во Северна Кореја и ја принуди американската армија да се повлече зад 38. паралела. Од 1951 година до потпишувањето на примирјето во 1953 година, границата меѓу двете Кореи ќе биде место на постојани воени судири.

Во демографски поглед, војната беше една од најкрвавите во 20. век. Околу три милиони луѓе починаа од куршуми, глад или рани добиени во војната. Потребни беа децении за двете страни да се опорават, а многу ресурси беа искористени за одржување на границата меѓу двете Кореи, при што во тоа време имаше најмногу војници стационирани на која било граница.

Војната беше поттикната од големите сили за нивната официјална надворешна политика. Владата на САД во тоа време водеше политика на „задржување“, во која главната цел беше да се спречи домино ефектот од создавањето комунистички влади. Нивната идеја беше да се создадат силни капиталистички земји околу Кина за да не станат комунистички преку нејзино посредништво.

Кинеската надворешна политика сакаше да го елиминира влијанието на надворешните сили на Далечниот Исток. Кинеската комунистичка партија, која штотуку победи во тешката граѓанска војна што траеше речиси 20 години, ја изгради својата популарност не само поради култот на личноста на Мао Це Тунг, туку и општата антизападна атмосфера во земјата.

Кинезите во училиштата учеа за историјата на 19. век, во кој Кина беше експлоатирана, поробена и постојано понижувана повеќе од сто години, па затоа обидот за протерување на Американците од Кореја беше многу искрен и генерално прифатен.

Иако потпишаа примирје со кое се стави крај на отворените воени конфликти, Северна и Јужна Кореја никогаш официјално не ја завршија војната. Тие исто така не се признаваат меѓусебно и одржуваат воени објекти и персонал на својата граница 70 години. Обединета Кореја ќе мора да почека уште малку.