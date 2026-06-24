24 јуни во историјата – Започна походот на Наполеон на Русија

На 24 јуни 1812 година, францускиот император Наполеон Бонапарта започна инвазија на Руската Империја, една од најпознатите воени кампањи во светската историја. Тоа утро, неговите трупи ја преминаа реката Неман, која ја означуваше границата помеѓу империјата на Наполеон и руските територии. Почетокот на кампањата изгледаше како уште една фаза во низа спектакуларни победи за Наполеон, но војната ќе се покаже како почеток на неговиот пад.

Наполеон собра огромна армија позната како Голема армија за кампањата. Се проценува дека броела помеѓу 550.000 и 680.000 луѓе, што ја прави најголемата воена сила некогаш собрана во Европа до тоа време. Не била само француска. Вклучувала војници од Полска, Италија, Германија, Холандија, Шпанија и бројни други земји под француско влијание.

Главната причина за конфликтот беше влошената состојба на односите меѓу Наполеон и рускиот цар Александар I. Русија постепено се повлекуваше од Континенталниот систем, економски систем со кој Наполеон се обиде да ја ослабне Велика Британија. Францускиот цар веруваше дека брзата воена победа ќе ја принуди Русија да се покори и ќе ја консолидира неговата доминација над Европа.

Планот на Наполеон се базираше на стратегија што му носеше успех со години. Тој имаше намера брзо да ја победи главната руска армија во една голема битка и да го принуди царот Александар да преговара.

Сепак, руските команданти го отфрлија таквото сценарио. Наместо директен конфликт, тие постепено се повлекуваа во внатрешноста. Во тој процес, тие уништија залихи од храна, запалија села и го оставија непријателот со опустошен пејзаж. Оваа тактика на изгорена земја постепено ја исцрпуваше армијата на Наполеон, на која ѝ беше сè потешко да набави храна и опрема.

Дури на почетокот на септември двете армии се судрија во големата битка кај Бородино кај Москва, една од најкрвавите еднодневни битки во 19. век. Иако Наполеон извојува тактичка победа, руската армија не беше уништена и продолжи да се повлекува.

Неколку дена по Бородино, Наполеон стигна до Москва, очекувајќи дека освојувањето на древната руска престолнина ќе го принуди царот Александар да се предаде. Но, се случи нешто неочекувано. Поголемиот дел од населението го напушти градот пред да пристигнат Французите, и наскоро избувна голем пожар кој уништил голем дел од Москва. Историчарите сè уште дебатираат до ден-денес колку биле организирани пожарите, но јасно е дека тие ги лишиле Французите од можноста да ја поминат зимата во градот и да ги обезбедат потребните залихи.

Александар I одби да преговара. Наполеон чекаше со недели на одговор кој никогаш не дошол.

Во октомври 1812 година, Наполеон нареди повлекување. Тогаш започна вистинската трагедија на неговата војска. Започна една од најстудените руски зими во тоа време, а француските трупи биле исцрпени од глад, болести и постојани руски напади.

Преминувањето на реката Березина кон крајот на ноември било особено тешко, со илјадници војници кои умирале обидувајќи се да избегаат од руското опкружување. Кога остатоците од Големата армија повторно ја преминале Немен на крајот од годината, останал само мал дел од стотиците илјади војници.

Историчарите проценуваат дека Наполеон изгубил помеѓу 400.000 и 500.000 луѓе за време на кампањата. Катастрофата во Русија сериозно го ослабна Француското Царство и ги поттикна европските сили да формираат нова коалиција против Наполеон. Две години подоцна, тој беше принуден да абдицира и да оди во својот прв егзил на островот Елба.

На тој начин, инвазијата на Русија се памети како еден од најамбициозните воени потфати во историјата, но и како пример за тоа како огромната воена моќ може да биде смачкана од растојанието, логистиката, климата и упорноста на противникот.