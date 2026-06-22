22 јуни во историјата – Германија ја почна операцијата „Барбароса“, целосна инвазија на Советскиот Сојуз

На 22 јуни 1941 година, над 3 милиони германски војници ја нападнаа Русија во три паралелни офанзиви, во она што е најмоќната инвазиска сила во историјата. Деветнаесет панцер дивизии панцир, 3.000 тенкови, 2.500 авиони и 7.000 артилериски орудија беа префрлени на фронтот долг 1.700 километри и Хитлер отиде во војна на вториот фронт.

И покрај фактот дека Германија и Русија потпишаа „пакт“ во 1939 година, секој на другиот гарантирајќи конкретен регион на влијание без мешање од другиот, сомнежот остана голем. Кога Советскиот Сојуз ја нападна Романија во 1940 година, Хитлер виде закана за неговото балканско снабдување со нафта. Тој веднаш одговори со преместување на две оклопни и 10 пешадиски дивизии во Полска, што претставуваше контразакана за Русија. Но, она што започна како одбранбен потег се претвори во план за германски прв удар. И покрај предупредувањата од неговите советници дека Германија не може да води војна на два фронта (како што беше искуството на Германија во Првата светска војна), Хитлер се увери дека Англија се спротивстави на германските напади, одбивајќи да се предаде, бидејќи склучила таен договор со Русија. Плашејќи се дека ќе биде „задавен“ од Исток и Запад, тој во декември 1940 година ја создаде „Директивата бр. 21: Случај Барбароса“ — планот за инвазија и окупација на самата држава за која всушност побара да се приклучи на Оската само еден месец пред тоа.

На 22 јуни 1941 година, откако ја одложија инвазијата на Русија по нападот на Италија врз Грција што го принуди Хитлер да го спаси својот сојузник да не биде поразен и да ги спречи сојузниците да стекнат упориште на Балканот, три германски армиски групи во силно изненадување ја нападнаа Русија. Руската армија беше поголема отколку што очекуваше германското разузнавање, но тие беа демобилизирани. Сталин ги отфрли предупредувањата од неговите советници, дури и од самиот Винстон Черчил, дека германскиот напад е неизбежен. (Иако Хитлер ги телеграфираше своите територијални дизајни на Русија уште во 1925 година – во неговата автобиографија, „Мојата борба“.) До крајот на првиот ден од инвазијата, германската авијација уништи повеќе од 1.000 советски авиони. И покрај цврстината на руските трупи и бројот на тенкови и друго вооружување со кои располагаше, Црвената армија беше неорганизирана, овозможувајќи им на Германците да навлезат до 500 километри на руска територија во следните неколку дена.

Точно 129 години и еден ден пред операцијата „Барбароса“, друг „диктатор“ странец ја нападна Русија, стигнувајќи се до главниот град. Но, и покрај овој ран успех, Наполеон ќе биде придружуван назад во Франција – од руските трупи.