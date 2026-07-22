22 јули во историјата – Се одржа првата автомобилска трка од Париз до Руан

На 22 јули 1894 година, се одржува првата автомобилска трка во светот, при што 17 од 21 учесник ја завршија рутата од Париз до Руан, Франција, покривајќи растојание од 126 километри. Конкурсот Париз-Руан – попознат како трката Париз-Руан – го отвори патот не само за Ле Ман, Индијанаполис 500 и сите трки со автомобили што следеа, туку и ја најави зората на моторната ера со прикажување на сигурноста на автомобилот.

Пишувајќи под псевдонимот Жан санс Тер во бројот на „Ле Петит журнал“ од 19 декември 1893 година, уредникот Пјер Жифар предложи натпревар за „voitures sans chevaux“ или „кочии без коњи“. Тој не се фокусираше на брзината, туку на автомобилите што ги исполнуваат потребните услови да бидат „безбедни, лесни за управување и економични за управување“.

Повеќе од 100 учесници се појавија пред крајниот рок на 30 април 1894 година, прикажувајќи различни имагинативни средства за погон – вклучувајќи гравитација и нишала, како и гас и пареа. Сепак, на крајот, само 23 автомобили беа подготвени на време за елиминациските испити закажани на 19 и 20 јули 1894 година, при што 19 успешно ги завршија своите рути. Уште две возила на крајот се квалификуваа на 21 јули, за вкупно 21 официјален учесник за неделната трка.

Натпреварот започна во 8 часот наутро во Порт Мајо во Париз, со голема толпа присутни. Сите возила беа напојувани или со парни или со мотори со внатрешно согорување. Едно имаше волан, додека останатите беа водени од кормила. Земајќи ги предвид неколкуте паузи – вклучувајќи го и опуштениот ручек во Мант – возилата постигнуваа просечна брзина од 18,6 километри на час.

Со својот трактор на пареа од 20 коњски сили што влечеше отворена кочија, грофот Алберт де Дион, коосновач на францускиот производител на автомобили De Dion-Bouton, постојано го држеше водството во текот на целата трка – дури и откако погрешно сврти во поле со компири во Иговил.

Сепак, и покрај тоа што заврши прв во 17,40 часот на Марсовото поле во Руан, со време од 6 часа и 48 минути, сите судии се согласија дека комбинацијата на приколка-влекач на Де Дион не ги исполнува потребните услови за натпреварот. Наместо тоа, наградата за првото место од 5.000 франци – вредност од околу 40.000 долари денес – беше подеднакво поделена помеѓу француските производители Panhard & Levassor и Les Fils de Peugeot frères за најблиску до идеалите на натпреварот.

Вистинскиот победник на трката Париз-Руан, сепак, беше самата автомобилска индустрија. Натпреварувањето не само што означи значајна пресвртница во историјата на автомобилизмот, туку и ја разгоре имагинацијата на јавноста и ги постави темелите за прифаќање на автомобилот како сигурен начин на транспорт. Само помалку од една година подоцна, трката Париз-Бордо-Париз се одржа во јуни 1895 година, при што учесниците возеа рута од 1.178 километри.