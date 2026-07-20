20 јули во историјата – Нил Армстронг стапна на Месечината

Во 22,56 минути и источно американско време и 04,56 часот по средноевропско време, американскиот астронаут Нил Армстронг, 390.000 километри од Земјата, им ги кажува овие зборови на повеќе од милијарда луѓе кои слушаат дома: „Ова е еден мал чекор за човекот, а еден огромен исчекор за човештвото“. Слегувајќи од лунарниот модул „Игл“, Армстронг стана првиот човек што чекорел на површината на Месечината.

Американскиот напор да испрати астронаути на Месечината потекнува од познатиот апел што претседателот Џон Конеди на специјалната заедничка седница на Конгресот на 25 мај 1961: „Верувам дека оваа држава треба да се посвети на постигнување на целта, пред истекот на оваа деценија, да го спуишти човекот на Месечината и безбедно да го врати на Земјата“. Во тоа време, Соединетите држави сè уште го следеа Советскиот Сојуз во развојот на вселената, а Америка од времето на Студената војна го поздрави смелиот предлог на Кенеди.

Дали САД отидоа на Месечината за да ги победат Советите?

Во 1966 година, по пет години работа на меѓународен тим од научници и инженери, Националната аеронаутичка и вселенска администрација (НАСА) ја спроведе првата беспилотна мисија „Аполо“, тестирајќи го структурниот интегритет на предложената комбинација на ракета-носач и вселенски летала. Потоа, на 27 јануари 1967 година, се случи трагедија во вселенската станица во Кејп Канаверал, Флорида, кога избувна пожар за време на тестирање на лансирната рампа со екипаж на вселенското летало „Аполо“ и ракетата „Сатурн“. Во пожарот загинаа тројца астронаути.

И покрај неуспехот, НАСА и нејзините илјадници работници напредуваа, а во октомври 1968 година, „Аполо 7“, првата мисија на „Аполо“ со екипаж, орбитираше околу Земјата и успешно тестираше многу од софистицираните системи потребни за спроведување на патување и слетување на Месечината. Во декември истата година, „Аполо 8“ зеде тројца астронаути околу далечната страна на Месечината и ја обиколи 10 пати пред да се врати, а во март 1969 година „Аполо 9“ за прв пат го тестираше лунарниот модул додека беше во орбитата на Земјата. Потоа, во мај, тројцата астронаути на „Аполо 10“ го презедоа првото комплетно вселенско летало Аполо во 31 орбита околу Месечината во сув пат за закажаната мисија за слетување во јули.

На 16 јули, додека светот гледаше, „Аполо 11“ полета од вселенскиот центар Кенеди со астронаутите Нил Армстронг, Едвин Олдрин и Мајкл Колинс. Армстронг, 38-годишен истражувачки пилот, беше командант на мисијата. По патувањето 380.000 километри за 76 часа, „Аполо 11“ влезе во орбитата на Месечината на 19 јули. Следниот ден лунарниот модул „Игл“, управуван од Армстронг и Олдрин, се одвои од командниот модул, каде што остана Колинс. Два часа подоцна, „Игл“ го започна своето спуштање на површината на Месечината, а во 22 часот и 18 минути. леталото допрело на југозападниот раб на Морето на спокојството. Армстронг веднаш испрати радио до Контролата на мисијата во Хјустон, Тексас, позната порака: „Орелот (Игл) слета“.

Во 04,39 часот, пет часа пред првичниот распоред, Армстронг го отвори отворот на лунарниот модул. Додека се движеше по скалата на лунарниот модул, телевизиската камера прикачена на леталото го сними неговото слегување и го испрати сигналот назад кон Земјата, каде што стотици милиони гледаа во големо исчекување. Во 04,56 часот, Армстронг го кажа својот познат цитат, за кој подоцна тврдеше дека е малку измешан од неговиот микрофон и треба да биде „тоа е еден мал чекор за човекот, еден огромен скок за човештвото“. Потоа стапна со левата нога на сивата, прашкаста површина, направи внимателен чекор напред, а човештвото чекореше по Месечината.

„Баз“ Олдрин му се придружи на површината на Месечината во 05,11 часот и заедно го фотографираа теренот, поставија американско знаме, извршија неколку едноставни научни тестови и разговараа со претседателот Ричард Никсон преку Хјустон. До 07,11 часот на 21 јули, и двајцата астронаути се вратија во лунарниот модул и отворот беше затворен. Двајцата мажи спиеја таа ноќ на површината на Месечината, а во 19,54 часот „Орелот“ го започна своето искачување назад кон командниот модул. Меѓу предметите оставени на површината на Месечината беше плоча на која пишуваше: „Овде луѓето од планетата Земја првпат стапнаа на Месечината – јули 1969 г. – Дојдовме во мир за целото човештво“.

Во 23,35 часот, Армстронг и Олдрин успешно се приклучија и повторно му се придружија на Колинс, а на 22 јули „Аполо 11“ го започна своето патување кон дома, безбедно атерирајќи во Тихиот Океан на 24 јули.

Ќе има уште пет успешни мисии за слетување на Месечината и едно непланирано откажување со „Аполо 13“ поради дефект во вселената. Последните луѓе што оделе на Месечината, астронаутите Јуџин Сернан и Харисон Шмит од мисијата „Аполо 17“, ја напуштија површината на Месечината на 14 декември 1972. Програмата „Аполо“ беше скап и трудоинтензивен потфат, во кој беа вклучени околу 400.000 инженери, техничари и научници, а чинеше 24 милијарди долари (близу 100 милијарди долари во денешни долари). Трошоците беа оправдани со мандатот на Кенеди од 1961 година да ги победи Советите до Месечината, а по постигнувањето на подвигот, тековните мисии ја изгубија својата одржливост.