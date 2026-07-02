2 јули во историјата – Португалија и Шпанија потпишаа договор за поделба на светот

Пред Велика Британија и Франција да ги имаат најголемите колонијални империи во светот, главни колонизатори беа Португалија и Шпанија. Овие две земји тргнаа да најдат алтернативен пат до Индија за да им помогнат на своите економии, секоја правејќи го тоа на свој начин.

Кога овие две европски сили се судрија за територија, тие одлучија да го поканат папата да дејствува како арбитер, што на крајот доведе до потпишување на Договорот од Тордесиљас на 2 јули 1494. Според овој договор, Португалија и Шпанија го поделија светот на свои зони на интерес.

Во втората половина на 15. век, португалските и шпанските кралеви честопати добивале писма од некои од нивните поданици дека нивните трговци биле ограбувани во Отоманската Империја. Овие трговци патувале огромно растојание за да стигнат од Иберискиот Полуостров до Индија. Таму купувале многу зачини и други егзотични стоки и ги препродавале дома по добра цена.

Сепак, од 15. век, Отоманската Империја им стои на патот, земја која има посебни даноци за немуслиманите, кои се применуваат и за патувачките трговци. Португалија и Шпанија одлучуваат да бараат алтернативен пат до Индија и инвестираат сè повеќе ресурси во развојот на нивната морнарица. Португалските морнари беа првите што направија големи откритија.

Во 1488 година, португалскиот крал Жоао II добива многу интересни вести. Неговиот морепловец Бартоломео Дијаз известува дека стигнал до најјужната точка на Африка. Ова беше одлична вест бидејќи значеше дека до Индија може да се стигне преку југ. Наскоро, првите португалски бази се градат по должината на брегот на Западна Африка, така што бродовите имаат безбедни пристаништа за снабдување. Во 1498 година, Васко де Гама докажува дека до Индија може да се стигне преку Африка.

Од друга страна, Шпанците регрутираат италијански трговец по име Колумбо, кој пристигнува на островот Хиспаниола во 1492 година, мислејќи дека стигнал до Индија. Во 1490-те, Португалија и Шпанија сфатија дека наскоро ќе станат соперници и ги искористија сите свои ресурси за брзо да воспостават доминација над нови територии.

Бидејќи во Новиот свет имало некои мали локални конфликти и бидејќи било потребно да се координираат надворешните политики на Португалија и Шпанија за да се избегне отворен конфликт, двете земји се согласиле да ги поделат своите сфери на интерес. Во 1494 година, папата Александар VI одредил меридијан 600 км западно од Зеленортските Острови како граница на зоните на влијание на двете кралства.

Договорот бил ратификуван во Шпанија на овој ден во 1494 година. Португалија го ратификувала еден месец подоцна. По Тордесиљас, двата соперници продолжиле да ги градат своите нови империи, трошејќи само за одбрана од локалните племиња бидејќи не морале да се грижат за својот соперник. Всушност, договорот бил прекршен неколку пати и Португалија во неколку наврати нападнала територии што ѝ припаѓале на Шпанија, но како резултат на тоа не избувнал никаков конфликт.

Други земји го осудија договорот во текот на 16 и 17 век бидејќи не беа споменати во него, но тоа не ги натера да се откажат од својата идеја за колонизација. Шпанија и Португалија почнаа да ослабуваат во текот на 18. век, а нивните империи доживеаја сериозна криза за време на Наполеоновите војни, кога Велика Британија ја презеде водечката улога на светските мориња.