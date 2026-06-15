15 јуни во историјата – Кралот Џон го стави својот печат на Магна Карта

По бунтот на англиското благородништво против неговото владеење, кралот Џон го става својот кралски печат на Магна Карта, или „Големата повелба“, на 15 јуни 1215 година. Документот, во суштина мировен договор меѓу Џон и неговите барони, гарантирал дека кралот ќе ги почитува феудалните права и привилегии, ќе ја поддржува слободата на црквата и ќе ги одржува националните закони. Иако во свое време повеќе бил реакционерен отколку прогресивен документ, Магна Карта се сметала за камен-темелник во развојот на демократска Англија од подоцнежните генерации.

Џон беше востоличен за крал на Англија по смртта на неговиот брат, кралот Ричард Лавовско Срце, во 1199 година. Владеењето на кралот Џон беше карактеризирано со неуспех. Тој го изгуби војводството Нормандија од францускиот крал и му наметна големи даноци на англиското благородништво за да ги плати своите странски несреќи. Се скара со папата Инокентиј III и ги продаде црковните канцеларии за да ги наполни исцрпените кралски каси. По поразот на кампањата за враќање на Нормандија во 1214 година, Стивен Лангтон, надбискупот од Кантербери, ги повика незадоволните барони да побараат повелба за слободи од кралот.

Во 1215 година, бароните се кренаа во бунт против злоупотребата на феудалниот закон и обичај од страна на кралот. Џон, соочен со надмоќна сила, немаше друг избор освен да попушти на нивните барања. Претходните кралеви на Англија им дадоа концесии на своите феудални барони, но овие повелби беа нејасно формулирани и издадени доброволно. Документот составен за Џон во јуни 1215 година, сепак, го принуди кралот да даде конкретни гаранции за правата и привилегиите на неговите барони и слободата на црквата. На 15 јуни 1215 година, Џон се сретна со бароните во Ранимед на Темза и го стави својот печат на документите на бароните, кои по мала ревизија беа формално издадени како Магна Карта.

Повелбата се состоеше од преамбула и 63 клаузули и главно се занимаваше со феудални прашања кои имаа мало влијание надвор од Англија во 13. век. Сепак, документот беше извонреден по тоа што имплицираше дека постојат закони што кралот бил должен да ги почитува, со што се спречува какво било идно барање за апсолутизам од страна на англискиот монарх. Од најголем интерес за подоцнежните генерации беше клаузулата 39, во која се наведуваше дека „ниту еден слободен човек не смее да биде уапсен, затворен, лишен од имот, забранет, протеран или на кој било начин жртва… освен со законска пресуда на неговите врсници или според законот на земјата“. Оваа клаузула се слави како рана гаранција за судење со порота и habeas corpus и ја инспирираше Петицијата за права на Англија (1628) и Законот Habeas Corpus (1679).

Во непосредна смисла, Магна Карта беше неуспех – граѓанската војна избувна истата година, а Џон ги игнорираше своите обврски според повелбата. Сепак, по неговата смрт во 1216 година, Магна Карта беше повторно издадена со некои измени од неговиот син, кралот Хенри III, а потоа повторно издадена во 1217 година. Таа година, бунтовничките барони беа поразени од кралските сили. Во 1225 година, Хенри III доброволно ја издаде Магна Карта по трет пат, и таа формално влезе во англискиот закон.

Магна Карта беше предмет на големо историско претерување; таа не го воспостави парламентот, како што некои тврдеа, ниту пак повеќе од нејасно алудираше на либералните демократски идеали од подоцнежните векови. Сепак, како симбол на суверенитетот на владеењето на правото, таа беше од фундаментално значење за уставниот развој на Англија.

Денес постојат четири оригинални примероци од Магна Карта од 1215 година: еден во катедралата Линколн, еден во катедралата Солсбери и два во Британскиот музеј.