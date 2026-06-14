14 јуни во историјата – Германските војски влегоа во Париз

На 14 јуни 1940 година, парижаните се разбудија од звукот на глас со германски акцент кој преку звучници објавува дека е воведен полициски час од 20 часот таа вечер додека германските трупи влегуваа и го окупираа Париз.

Британскиот премиер Винстон Черчил со денови се обидуваше да ја убеди француската влада да продолжи, да не агитира за мир, дека Америка ќе влезе во војната и ќе ѝ помогне. Францускиот премиер Пол Рејно му испрати телеграма на претседателот Франклин Рузвелт, барајќи токму таква помош – објава на војна, а ако не тоа, секаква можна помош. Рузвелт одговори дека Соединетите Држави се подготвени да испратат материјална помош – и се подготвени да го објават тоа ветување – но државниот секретар Кордел Хал се спротивстави на таквото објавување, знаејќи дека Хитлер, како и сојузниците, ќе преземат таква јавна изјава за помош како само увертира за формално објавување војна. Материјалната помош ќе пристигне, но таквата обврска нема да биде формална и јавна.

До моментот кога германските тенкови влегоа во Париз, два милиони парижани веќе побегнаа, со добра причина. Кусо потоа, германскиот Гестапо почна да работи: апсењата, испрашувањата и шпионирањето беа агенда на денот, додека свастиката се вееше над Триумфалната порта.

Додека парижаните кои останаа заробени во нивниот главен град очајуваа, француските мажи и жени на запад се радуваа додека канадските трупи се движеа низ нивниот регион, нудејќи надеж за слободна Франција.

Сепак, САД не останаа целосно неактивни. На овој ден, претседателот Рузвелт ги замрзна американските средства на силите на Оската, Германија и Италија.