Знамето на ЕУ влезе во украинскиот Парламент

Знамето на Европската Унија симболично беше поставено во пленарната сала на украинскиот Парламент, а претседателката на Европската Комисија Урсула фон дер Лајен одржа говор преку видео линк во чест на кандидатскиот статус за влез во ЕУ за Украина.

– Украина е земја кандидат за приклучување на Европската Унија – нешто што се чинеше речиси незамисливо пред само пет месеци. Па денеска е момент да се прослави оваа историска пресвртница, победа на одлучноста и решителноста и победа за целото движење што започна пред осум години на Мајдан, истакна меѓу другото, Фон дер Лајен, јави Скај њуз.

A historic moment! The flag of the European Union now in the Ukrainian Parliament 🇪🇺🇺🇦 It was my dream 💙💛 It came true. And I will add: the Verkhovna Rada deserves the EU flag both in color and in meaning pic.twitter.com/pQi6D1558u

— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) July 1, 2022