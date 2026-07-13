Зголемен бројот на странски туристи, најмогу се од Турција, Германија, Србија и Бугарија

13/07/2026 13:26
Фото: Б. Грданоски

Во мај годинава, во земјава се евидентирани 131 723 туристи, од кои 106 756 странски, а 24 967 домашни, објави Државниот завод за статистика

Бројот на ноќевањата во мај изнесува 236 727, од кои  75.8 % се од странските, а 24.2 % од домашните туристи.

Во периодот јануари – мај 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е зголемен за 2.6 %. Кај домашните туристи има намалување за 4.4 %, а кај странските има зголемување за 4.9 %.

Во периодот јануари – мај 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевањата е зголемен за 1.0 %. Кај домашните туристи има намалување за 4.1 %, а кај странските зголемување за 3.3 %.

Најголем број од странските туристи биле од Турција (34 681), од Германија (9 578), од Србија (7 605) и од Бугарија (4 858).

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