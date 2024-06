Застрашувачко и впечатливо: Огромна дупка проголта дел од фудбалско игралиште во САД

На фудбалскиот терен во Илиноис, Соединетите Американски Држави, се направени застрашувачки, но и впечатливи снимки кога поради уривање на фудбалското игралиште се создала дупка во тон и го „проголтала“ столбот за осветлување.

Сето тоа беше снимено од надзорните камери, а американската телевизиска станица КМОВ разговараше со Мајкл Хејнс, директор на Одделот за паркови и рекреација во Алтон, кој ја опиша дупката како широка најмалку 100 метри и длабока помеѓу 9 и 15 метри.

A park in Alton, Illinois, closed on Wednesday because of a giant sinkhole that formed in the middle of a soccer field.

The sinkhole was the result of a mine collapsing, according to local media.

📹 abcnews pic.twitter.com/xPKf7V0Ze2

— Eagle Nebula (@15_Stellar) June 27, 2024