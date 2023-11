Запалени еврејските гробишта во Виена, нацртани и кукасти крстови – Давидова ѕвезда во Париз

Непознати сторители синоќа запалиле предмети во еврејскиот дел на централните гробишта во Виена и притоа сликале антисемитски симболи, меѓу кои и кукасти крстови. Дел од салата за погребни церемонии беше изгорена, а на надворешните ѕидови беа насликани кукасти крстови, изјави Оскар Дојч, претседател на израелската културна заедница во Виена, по обиколката на гробиштата.

Според информациите од виенската противпожарна служба, во текот на ноќта изгорел дел од зградата, а пожарот бил изгаснат до доаѓањето на пожарникарите. Засега не се знае како сторителите влегле на гробиштата кои се затворени во ноќните часови, а поради сомневање за политичката заднина на делото во истрагата е вклучена и Покраинската канцеларија за заштита на уставниот поредок.

По избувнувањето на конфликтот во Израел, нивото на заштита од тероризам во Австрија е зголемено, а заштитата особено ги опфаќа објектите на еврејската заедница. И покрај тоа, бројот на антисемитски злосторства нагло се зголеми. Австриските политичари ги поддржаа мерките насочени кон заштита на Евреите во Австрија.

-Бројот на антисемитски напади во Австрија е значително зголемен. Ова мора да престане, изјави австрискиот претседател Александар фон дер Белен, реагирајќи на нападот на еврејските гробишта. Австрискиот канцелар Карл Нехамер остро го осуди синоќешниот напад и изрази надеж дека сторителите брзо ќе бидат пронајдени.

Дури и пред ескалацијата на конфликтот, по нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври и израелската контраофанзива, израелската културна заедница забележа постојан пораст на нападите со антисемитско потекло. Минатата година во Австрија се забележани 719 инциденти со антисемитско потекло, што е втор најголем број од воведувањето на статистиката.

Во Рим, оштетените споменици на жртвите од Аушвиц, градоначалникот објави фотографија

Во римската област Трастевере, два т.н „Камења на сопнување“ – споменици кои потсетуваат на двајцата Евреи кои беа однесени од Рим во Аушвиц, објави денеска на Твитер градоначалникот на Рим Роберто Гуалтиери.

„Рим силно го осудува овој неприфатлив и жален чин. Ја изразуваме нашата солидарност со целата еврејска заедница во Рим“, напиша Гуалтиери на Твитер.

Низ Париз се појавија антисемитски графити со ѕвездите на Давид

Графити со ѕвездите на Дејвид се појавија низ Париз во последните денови поради антисемитски инциденти за кои француските политички лидери велат дека ги потсетуваат на 1930-тите. Околу 60 ѕвезди на Давид беа исцртани на ѕидовите на куќите во 14-тиот арондисман во Париз во понеделникот вечерта, објави Би-би-си, кој рече дека Франција се бори со нагло зголемување на антисемитските инциденти.

Повеќе од 850 вакви инциденти се пријавени во Франција од нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври, изјави министерот за внатрешни работи Џералд Дарманин. Париските власти најавија дека ќе покренат истрага за оштетување на имот со расистички намери.

Jewish homes have been marked with Stars of David by vandals in Paris, France.

No, this is not 1938. This is 2023. pic.twitter.com/J4YeCwua2U

— Action And Laughs 🚀 (@action_laugh) November 1, 2023