Вучиќ, Вучиќ, Вучиќ, Вучиќ, Вучиќ…

Поранешниот министер за надворешни работи на Косово Петрит Селими изброи колку пати косовскиот премиер Албин Курти го споменал Александар Вучиќ, претседателот на Србија, за време на интервјуто за хрватски „Вечерњи лист“.

Од 4.000 зборови што ги кажа косовскиот премиер за време на интервјуто, Вучиќ е спомнат 21 пат, тврди Сељими.

„Косовскиот премиер Курти во интервју од 4.000 зборови за хрватски „Вечерњи лист“ ги споменува: 21 пат Вучиќ, 18 пати Белград, четири пати НАТО, четири пати економија, двапати ЕУ, двапати САД, еднаш инвестиции, нула пати Советот на Европа“, напиша Селими на Твитер.

Talking of odd priorities. In a 4000 word interview for the Croatian Vecernji List, Kosovo PM Kurti mentions:

– 21 times Vucic

– 18 times Belgrade

– 4 times NATO

– 4 times economy

– 2 times EU

– 2 times USA

– 1 times investments

– 0 times Council of Europehttps://t.co/c8FZ8xeseo

— Petrit Selimi (@Petrit) July 26, 2023