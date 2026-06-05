Вучиќ се гушкаше со Радев во Црна Гора

05/06/2026 14:17

Српскиот претседател Александар Вучиќ лично сподели фотографии од средбата со бугарскиот премиер Румен Радев. На нив се гледа како двајцата се прегрнуваат пред разговорот на Форумот за Западен Балкан во Тиват, Црна Гора.

„На неформалната вечера во Котор, разговарав со бугарскиот премиер Румен Радев, во пресрет на утрешниот самит меѓу лидерите на Европската Унија и Западен Балкан во Тиват“, објави Вучиќ и прецизираше: „Разговарав со бројни европски претставници и партнери од регионот за клучни прашања за иднината на Западен Балкан, европскиот пат на нашите земји, како и за можностите за понатамошно подобрување на соработката и зајакнување на меѓусебната доверба“.

Средбата во Тиват се смета за важен политички сигнал од Брисел дека проширувањето на ЕУ останува стратешки приоритет во услови на растечки геополитички предизвици и потреба од поблиска интеграција на регионот со Унијата.

Поврзани содржини

Рама до лидерите на ЕУ: Имате нов „Хелмут Кол момент“
Кој загина во падот на авионот кај Пула? Меѓу жртвите и австриски бизнисмен
Од заштитен парк до игралиште на Трамп: Како Албанија го приватизира своето крајбрежје?
Шест од десет Грци бараат политичка промена, седум од десет сметаат дека земјата оди во погрешна насока
При зголемен сообраќај, системот ЕЕС во Грција може привремено да функционира без земање биометриски податоци
Во Тиват денеска Самит ЕУ – Западен Балкан, проширувањето на Унијата во фокусот
Вучиќ за депортираните: Некој во моето опкружување донел многу лоша политичка проценка
Словенечкиот парламент ја изгласа новата влада предводена од Јанша

Најчитани