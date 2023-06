Во судница, педофил го нокаутира својот адвокат (ВИДЕО)

Судијата Роберт Банинг го осуди Џозеф Цилер за убиство и силување на 11-годишната Робин Корнел и нејзината дадилка Лиза Стори (32) во Кејп Корал во 1990 година.

На Цилер му беа изречени две смртни казни, за секоја од жртвите, по што настана хаос во судницата, пишува Fox4now.

Семејствата на жртвите рекоа дека нивните животи не се исти откако се случиле страшните убиства.

Џен Корнел, мајката на Робин, вели дека мора да се бори за правда за нејзината ќерка и пријателка многу години по грозоморното злосторство. Имено, напредокот во науката за ДНК доведе до идентификација на убиецот 26 години по убиствата и силувањата.

Во понеделникот, 33 години подоцна, по долгогодишна болка, страдање и составување делови од приказната за да се открие што се случило тоа утро во 90-тите, човекот одговорен за двојното убиство конечно беше казнет.

Convicted double-murderer Joseph Zieler elbows his attorney in the face ahead of his sentencing Monday. He was quickly tackled to the ground by bailiffs. pic.twitter.com/vkMmPXZbka

— Gage Goulding – NBC2 (@GageGoulding) June 26, 2023