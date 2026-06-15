Во Србија приведен лажен лекар од Македонија

15/06/2026 13:34

Српската полиција соопшти дека привеле во Врање државјанин на Северна Македонија под сомнение за продолжено кривично дело измама.

Осомничениот С.К (1970) се товари дека од 4 до 13 јуни годинава им се јавил на тројца граѓани од областа на Врање на нивните фиксни телефони, претставувајќи се како лекар од Северна Македонија, и им кажал дека нивни блиски членови на семејството наводно се тешко повредени, со што ги довел во заблуда и подоцна отишол на нивни адреси и зел големи суми пари.

За приведениот ќе биде поднесена кривична пријава.

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