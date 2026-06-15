Во Србија приведен лажен лекар од Македонија
Српската полиција соопшти дека привеле во Врање државјанин на Северна Македонија под сомнение за продолжено кривично дело измама.
Осомничениот С.К (1970) се товари дека од 4 до 13 јуни годинава им се јавил на тројца граѓани од областа на Врање на нивните фиксни телефони, претставувајќи се како лекар од Северна Македонија, и им кажал дека нивни блиски членови на семејството наводно се тешко повредени, со што ги довел во заблуда и подоцна отишол на нивни адреси и зел големи суми пари.
За приведениот ќе биде поднесена кривична пријава.