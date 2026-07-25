Во Крушево останува забраната за водатата за пиење

25/07/2026 12:00

Сѐ уште е на сила забраната за пиење и домашна употреба на водата во Крушево откако Центарот за јавно здравје од Прилеп констатира дека бактериолошки е неисправна.

Така ќе биде додека не стигнат сите три последователни примероци за анализа, потврдуваат од Центарот.

Причината за ваквата состојба е прекин во работата на системот за хлорирање, предизвикан од прекин во снабдувањето со електрична енергија, соопштија од ЈП „Комуна“ – Крушево. 

Проблемите со водоснабдувањето во Крушево траат со децении и апелираат медиумите дополнително  да не го вознемируваат населението.

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