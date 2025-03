Во кои медицински центри во странство се лекуваат пациентите од пожарот во Кочани?

Министерството за здравство попладнево ги објави медицинските центри во странство каде се лекуваат пациенти од пожарот во Кочани.

Досега 101 пациент е испратен на лекување во странство (Србија, Бугарија, Словенија, Хрватска, Грција, Италија, Австрија, Белгија, Литванија, Турција, Шведска, Унгарија и Полска). Според последните најави, во Турција ќе се лекуваат уште три лица, а седум се транспортираат во Шпанија.

Во продолжение имињата на медицинските центри:

СРБИЈА

1.Военомедицинска академија ВМА, Белград – „Црнотравска“ 17, 11040 Белград –10 хоспитализирани пациенти

2. Универзитетски клинички центар Србије – „Пастерова“ 2, 11000 Белград –17 хоспитализирани пациенти

3. Универзитетски Клинички центар Ниш – Булевар „Др. Зорана Ђинђића“ 48 – 18108 Ниш – 3 хоспитализирани пациенти

БУГАРИЈА

1.Болница Пирогов, Софија, Булевар 21, 1606 Софија – 9 хоспитализирани пациенти

2.Военомедицинска академија-МБАЛ, Варна, „Христо Смирненски” №3, п.к. 9000 – 3 хоспитализирани пациенти

3.Болница „Свети Ѓорги“ ЕАД, Пловдив – 3 хоспитализирани пациенти

СЛОВЕНИЈА

1.Универзитетски клинички центар Љубљана, ул. Zaloška cesta,7 – 2 хоспитализирани пациенти

2.УКЦ Марибор, 2000 Марибор, Словенија – 2 хоспитализирани пациенти

ХРВАТСКА

1.Клинички болнички центар „Сестри милосрдници“, Клиника за трауматологија – Ул. Драшковичева 19, Загреб – 4 хоспитализирани пациенти

2.Клиника за детски болести Загреб, ул. Вјекослав Клаиќ 16, Загреб – 1 хоспитализиран пациент

ГРЦИЈА

1.Thessaloniki General Hospital „George Papanikolaou” – Papanikolaou Ave., Exochi 570 10, Солун; – 3 хоспитализирани пациенти

2.424 General Military Training Hospital – Peripheral Road N. Efkarpia, P.C. 564 29, Солун – 2 хоспитализирани пациенти

3.401 General Military Hospital of Athens – Panagiotis Kanellopoulos Ave., 115 25, Атина – 6 хоспитализирани пациенти

4.251 General Aviation Hospital – 3 Panagiotis Kanellopoulos Ave., 115 25, Атина – 1 хоспитализиран пациент

ИТАЛИЈА

1.Ospedale Niguarda Milano – Piazza dell’Ospedale Maggiore, 3, 20162, Милано – 2 хоспитализирани пациенти

2.Ospedale Maggiore Parma – Viale Antonio Gramsci, 14, 43126 Парма –1 хоспитализиран пациент

3.Ospedale IL NUOVO SANTA CHIARA CISANELLO – Via Paradisa 2 Cisanello Пиза – 1 хоспитализиран пациент

АВСТРИЈА

1.University Hospital Graz, Auenbruggerplatz 29, 8036 Graz , Австрија – 4 хоспитализирани пациенти

2.Universitätsklinikum AKH Wien, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien, Австрија , Австрија – 2 хоспитализирани пациенти

БЕЛГИЈА

1.Queen Astrid Military Hospital – Rue Bruyn 1 1120 Neder-over-Heembeek, Белгија – 2 хоспитализирани пациенти

2.Hospital ZAS Cadix – Kempenstraat 100, 2030 Antwerp,Белгија – 1 хоспитализиран пациент

3.Hopital Les Viviers Charlerois – Rue du Campus des Viviers 1, 6060 Gilly, Белгија – 1 хоспитализиран пациент

ЛИТВАНИЈА

1.Lithuanian University of health sciencies, A. Mickeviciaus g. 9, LT-44307 KaunasKaunas” – 1 хоспитализиран пациент

2. Vilnius University Hospital, Santariskiu st. 2, 08661 Vilnius, Lithuania, Литванија – 3 хоспитализирани пациенти

ТУРЦИЈА

1.Istanbul Basaksehir cam ve Saakura hospital, Турција – 6 хоспитализирани пациенти

2.Ankara Bilkent city hospital, Турција – 6 хоспитализирани пациенти

ШВЕДСКА

1.Karolinska University Hospital – Gävlegatan 55, NB6:01-02, Солна – 2 хоспитализирани пациенти

УНГАРИЈА

1.„Будимпешта, Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház Hungary” – 6 хоспитализирани пациенти

ПОЛСКА

1.Eastern Centre of Burns Treatment and Reconstruction in Leczna, Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Полска – 2 хоспитализирани пациенти.