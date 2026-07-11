Во Хрватска работат близу 7.000 Македонци: Подобра плата и услови за работа

Во Хрватска годинава работат 6.849 македонски државјани, покажуваат податоците за издадените дозволи за престој и работа на странци.

Во првите пет месеци од 2026 година, хрватските власти издале вкупно 80.780 работни дозволи за граѓани од трети земји.

Најбројни се работниците од Босна и Херцеговина, Србија, Филипините и Непал, додека меѓу најзастапените се и државјани од Индија, Узбекистан и Косово.

Странските работници најчесто се вработени во туризмот, угостителството и градежништвото, а дел работат и во индустријата, транспортот и трговијата.

Од хрватската Стопанска комора наведуваат дека привлечни фактори се повисоките плати и подобрите услови за работа.