(Видео) Тешка несреќа на велосипедска трка, меѓу повредените се најдобрите: Роглич, Вингегард…

За време на четвртата етапа на велосипедската трка во Баскија (Itzulia Basque Country), или за време на пелотонот, приближно 36 километри пред целта, се случи несреќа која резултираше со повреди на некои од најдобрите велосипедисти во светот.

Како што може да се види на видеото, еден од велосипедистите изгубил контрола на влезот при благ свиок, а откако паднал другите продолжиле да паѓаат по него.

Велосипедистите паѓале еден врз друг, а на крајот десетина од нив останале да лежат на патеката. Некои од нив се хоспитализирани, како што се актуелниот победник на Тур де Франс, Јонас Вингегард, златниот олимпиец Примож Роглич или победникот на Вуелта во 2022 година, Ремко Евенепол.

Во моментов не се знае за какви се нивните повреди, но велосипедската заедница е загрижена за нивната состојба, но и како се ќе се одрази на продолжението на сезоната.

💥 Roglic saying goodbye to Itzulia. “Yeah, I was better”. #Itzulia2024 pic.twitter.com/r9KIs2eemI

— The Current Monitor (@current_monitor) April 4, 2024