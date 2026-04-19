(Видео) Страотен пожар во село во Малезија, уништени се илјада куќи и илјада луѓе се раселени

19/04/2026 14:40

Илјадници луѓе се раселени откако пожар денеска уништи околу 1.000 домови во крајбрежно село во малезиската сојузна држава Сабах на островот Борнео, соопшти противпожарната бригада.

Властите беа известени за пожарот во округот Сандакан околу 1:32 часот по локално време, изјави командантот на противпожарната и спасувачка служба на округот Џими Лагунг.

– Поради силните ветрови и близината на куќите, пожарот се прошири брзо, додека ниската плима го отежна и пристапот до отворен извор на вода, рече Лагунг.

Пожарот избувна во едно од селата во Сабах, каде живеат некои од најсиромашните заедници во земјата, вклучувајќи многу групи без државјанство и домородци.

Повеќе од 9.000 жители се погодени од пожарот, иако немаше смртни случаи, соопшти полицијата во Сандакан, според државната новинска агенција.

Малезискиот премиер Анвар Ибрахим изјави дека федералната влада се координира со властите во Сабах за да обезбеди основна помош и привремено преселување на погодените.

– Приоритет сега е безбедноста на жртвите и итната помош на терен, наведе Ибрахим во објава на Фејсбук.

Може да биде првата жена обесена за јануарските демонстрации: Зошто Иран ги осуди на смрт Бита Хемати и нејзиниот сопруг Мохамадраза Маџиди Асл
Венс нема да ја предводи американската делегација на втората рунда преговори со Иран
Трамп повторно се заканува дека ќе го уништи Иран
Која е разликата помеѓу блокадите на Ормускиот теснец од страна на САД и Иран?
Израел ја подели територијата под своја контрола во јужен Либан на три безбедносни зони
Преговорите меѓу САД и Иран најверојатно ќе се одржат идната недела
За Украина вчерашното масовно убиство на цивили во Киев е „терористички напад“,
„Волстрит џурнал“: Трамп е против истоварување американските трупи на иранскиот остров Харг

